Llegan a Madrid los últimos cinco miembros españoles de las flotillas humanitarias a Gaza

Los cinco últimos miembros españoles de las flotillas humanitarias rumbo a Gaza interceptadas este mes por Israel que permanecían en este país han llegado en la mañana de este lunes al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo procedente de Catar, a donde fueron llevados desde Jordania, según informa EFE.

El grupo de activistas ha llegado poco antes de las 9:00 horas y entre ellos se encontraba Reyes Rigo, que formaba parte de la primera misión, la Flotilla Global Sumud, y que quedó detenida acusada de morder a una funcionaria de la cárcel de Keziot, pero llegó a un acuerdo con la Fiscalía para ser deportada a España a cambio del pago de una multa de cerca de 2.600 euros.

Los demás españoles que han llegado este lunes a España formaban parte de la segunda misión, interceptada el día 8, la Flotilla Libertad-Thousands Madleens.

Han sido recibidos con aplausos por un grupo de personas que portaban banderas de Palestina y una pancarta pidiendo el fin de la ocupación y el genocidio en Gaza, entre los que se encontraban compañeros suyos de la primera flotilla.

Rigo, quien estaba acusada de morder a una funcionara de la cárcel de Ketziot, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para ser deportada a España a cambio del pago de una multa de cerca de 2.600 euros, según confirmó el viernes a EFE su compañera en la Flotilla y coordinadora de Podemos en Illes Balears Lucía Muñoz.

Las también activistas de la flotilla Jimena González, María Plata y María Teresa Aracom, a quienes acompañaba Yacine Belkaid Ayar, aterrizaron el sábado en el aeropuerto madrileño de Barajas, donde fueron recibidas por un grupo de diputados y miembros de Sumar, así como activistas propalestinos.

Las fuentes de Exteriores precisaron que el retorno de los integrantes de la flotilla previsto para este lunes, "igual que las anteriores" ocasiones, ha sido gestionado por el ministerio, la Embajada española y el cónsul en Tel Aviv, "que han realizado un extraordinario trabajo. Ya no quedan españoles de la flotilla retenidos en Israel", aseveraron.

Los activistas de la flotilla fueron detenidos cuando sus embarcaciones fueron interceptadas por la Armada israelí en su ruta hacia Gaza, adonde afirmaban dirigirse en misión humanitaria y, a su llegada a España, han denunciado que fueron maltratados durante su detención.