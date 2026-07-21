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LA NORMALIZACIÓN EN CATALUÑA

El Constitucional decidirá el 22 de septiembre sobre la aplicación de la 'ley de amnistía'

  • El Pleno deliberará en esa fecha sobre el recurso del exconseller Jordi Turull
El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpiñán (Francia).
El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpiñán (Francia). Europa Press

El Tribunal Constitucional verá el 22 de septiembre el primer recurso presentado por uno de los condenados por el procés para la aplicación de la ley de amnistía, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado esa norma.

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En concreto, según han informado este martes fuentes del tribunal de garantías, el Pleno deliberará en esa fecha sobre el recurso del exconseller Jordi Turull y en los sucesivos plenos decidirá sobre el resto de las solicitudes, incluida la del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

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