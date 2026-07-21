El Constitucional decidirá el 22 de septiembre sobre la aplicación de la 'ley de amnistía'

El Tribunal Constitucional verá el 22 de septiembre el primer recurso presentado por uno de los condenados por el procés para la aplicación de la ley de amnistía, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado esa norma.

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En concreto, según han informado este martes fuentes del tribunal de garantías, el Pleno deliberará en esa fecha sobre el recurso del exconseller Jordi Turull y en los sucesivos plenos decidirá sobre el resto de las solicitudes, incluida la del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.