Un exdirectivo de la Federación culpa a Hermoso de su cese y asegura que le dio el "ok" al falso comunicado

12:10 h

El exjefe de comunicación de la Federación de Fútbol Pablo García Cuervo ha asegurado que Jenni Hermoso dio el "ok" al comunicado difundido en su nombre en el que "quitaba hierro" al beso que le dio Luis Rubiales, y ha dicho que él no quiso pedirle grabar un vídeo porque no se fiaba de que cambiara de opinión.

"Yo no me fio de la señora Hermoso y dije que ya no iba a hablar más de este tema cuando ya tenía atado el comunicado", ha expuesto en su declaración como testigo durante un tenso interrogatorio ante la fiscal Marta Durántez, que ha querido saber por qué no se fiaba de la jugadora.

El motivo, ha dicho, es que Hermoso "es bastante influenciable y bastante manipulable", momento en que el juez de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzga estos hechos, le ha pedido que no continuara calificando a la jugadora, a la que García Cuervo ha responsabilizado de su despido de la RFEF en octubre de 2023 por firmar un escrito solicitando su salida con otras jugadoras.

De hecho, el magistrado ha reprendido en más ocasiones a este testigo, al que ha advertido, ya a gritos, que quería "saber las cosas con claridad, no con chulería" después de que García Cuervo le recriminara a la abogada de la AFE, María José López, que le estaba interrogando en ese momento, que no se hubiera preparado "el juicio".

Durante su declaración, García Cuervo ha explicado que el comunicado remitido a algunos medios se elaboró a partir de las declaraciones que había hecho horas antes Hermoso, "libremente" y "sin coacciones", a la cadena Cope, en las que "quitaba hierro" al asunto del beso en la boca que le dio Rubiales tras ganar el Mundial en Sídney . "Libremente cojo esas declaraciones porque considero que son importantes sobre su postura", ha defendido el testigo, que ha relatado que tras redactar el comunicado él se lo leyó a Hermoso y esta le preguntó si tenía que hacer un vídeo "con eso".

Él la dijo que no, que si daba el "ok" difundían ese comunicado, y ella dijo "vale, que ok", pero que no iba hacer nada más "sobre ese tema". Ayer la jugadora no dijo que diese su aprobación, sino que manifestó, con hartazgo, "haced lo que queráis".

García Cuervo ha reconocido que cuando Hermoso bajó del autobús para leerle el comunicado lo hizo "con cierta desgana", pero ha insistido en que "dio el ok" y "como dijo que sí, se sacó adelante, si hubiese dicho que no, no se hubiese sacado".

El comunicado, ha dicho lo escribió bajo la supervisión de Rubiales, a quien se lo enseñó antes, si bien la fiscal le ha recordado que cuando declaró ante el juez de instrucción dijo que lo redactó "a medias" con el presidente. "Es básicamente lo que he dicho", se ha defendido.