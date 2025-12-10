La directora del gabinete de Mazón no recuerda haber hablado con él la tarde de la dana

La directora general de la secretaría del gabinete del entonces president de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha afirmado que no recuerda haber mantenido una conversación con él a las 19:42 horas del día de la dana, ni tampoco aparece entre sus llamadas de esa tarde, según informa EFE.

Pilar Montes, actualmente directora general de Relaciones Institucionales, ha declarado este miércoles como testigo en la causa penal por la gestión de la dana en los Juzgados de Catarroja (Valencia), donde ha señalado no haber hablado con Mazón con motivo de una llamada a las 19:42 horas del 29-0 que fue aportada por Mazón cuando hizo público su listado de llamadas.

Según su relato, sí escribió varios mensajes de WhatsApp al expresident con motivo de un viaje a Madrid en días posteriores, para enviarle documentación donde almorzaba y para transmitirle que el lehendakari quería hablar con él, sin recibir respuesta por su parte; y habló con José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, por cuestiones de agenda pero no por la emergencia.

Cuenca le comunicó, sobre las ocho de la tarde, al preguntarle si cancelaba la agenda de la tarde en Alicante del día siguiente, que esperara y que le iría diciendo al respecto.

La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas envió un documento para imprimir a Mazón, y posteriormente otros dos, cuyo contenido era "resumen dana" -para la comparecencia en medios por la mañana- y la orden era imprimir tres copias y darlos al Consell. Ella los entregó a un conserje que se los entregaría a Mazón.

La directora general fue quien realizó la reserva en el restaurante El Ventorro, como otras anteriores, y quien se puso en contacto con el local para decir que le hicieran llegar una documentación para firma -sobre deportistas de elite-. Se le dijo que la factura del restaurante la pagaría el Partido Popular, y el encargo para la reserva de la comida le llegó una semana antes.

Sobre el equipo de seguridad del president, ha confirmado que el día anterior se les envía la agenda al jefe de seguridad y al equipo de conductores, y cuando el president sale, se activa un dispositivo, aunque sea agenda privada. Y ha añadido que el chófer y los bedeles sabrán la hora de regreso de Mazón de El Ventorro.

La tarde de la dana estuvieron en el Palau de la Generalitat María Jesús García, directora general de Organización de Mazón, y el asesor Josep Lanuza, que dijo que había quedado con el expresident, pero Montes no sabe ni a qué hora ni para qué.

Montes, que ha dicho no haber recibido o no recordar mensajes de allegados o familiares sobre la emergencia ese día, estaba en Alicante la tarde de la dana porque al día siguiente tenían actos previstos, motivo por el que no recibió el Es-Alert.

Por parte de una acusación se ha pedido que Montes aporte los mensajes de WhatsApp con Mazón, Cuenca y Pradas.