La jueza acuerda unir a la causa de la dana el listado de llamadas de Mazón del 29-O

La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha acordado unir al procedimiento el listado de llamadas del president de la Generalitat, Carlos Mazón, del 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones, que fue aportado a la comisión de investigación de Les Corts Valencianes, informa EFE.

Este lunes la magistrada de Catarroja que instruye la causa acordó solicitar a Les Corts el listado de llamadas del president por tratarse "de un documento público" tras haber sido enviado a la Cámara autonómica por la Presidencia de la Generalitat.

La exconsellera Pradas asegura que mantuvo informado a Mazón sobre el envío del Es_Alert

En una providencia hecha pública este viernes, la jueza también pide al Consorcio de Bomberos de Valencia que en el plazo de tres días remita al juzgado la información de que disponían el 28 de octubre de 2024, en previsión de posibles inundaciones por la dana para el día 29, especificando, asimismo, por qué vía obtuvieron esa información y si motivó la adopción de medidas de refuerzo de material y de personal para los bomberos.