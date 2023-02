Juan Espadas: "Las municipales serán el inicio de la recuperación del PSOE andaluz"

El 26 de mayo de 2019 se recontaron en las urnas andaluzas 1.433.149 papeletas para el PSOE. El 36,91% apostó por el puño y la rosa (diez puntos más que el PP), logrando 4.209 concejales. El socialismo del sur siempre se ha reivindicado como una fuerza de raíces municipalistas. Sus alcaldes son su columna vertebral.

Y este 28M supone una prueba de fuego para el PSOE-A, que vive sus momentos más bajos con una comunidad dominada por una mayoría absoluta de Juanma Moreno (PP). Con el partido ahora en manos de Juan Espadas, que fue alcalde de Sevilla. Para él también es un test vital, con sectores críticos poniendo en duda su liderazgo. Él tiene claro que volverán a ser la primera fuerza y que la federación será clave también en unos meses para que Pedro Sánchez siga al frente de La Moncloa. “Ya verán”, se reafirma.

¿Cómo está afrontando esta etapa como líder del PSOE-A y senador en Madrid?

Muy motivado. Con un reto importante y apasionante en un año claramente electoral. En un proceso en el que el PSOE-A, con su nuevo proyecto en la oposición, tiene que ser capaz de convertirse en alternativa de gobierno. Sin un minuto que perder. Y con la oportunidad de cambiar ese viento a favor que ha tenido el PP durante este último año. Hay que cambiarlo por un resultado de las municipales que signifique un triunfo para el PSOE andaluz y, por tanto, el inicio de la recuperación de mi partido.

Habla del viento a favor, ¿existe un efecto Moreno Bonilla?

No, existe una coyuntura con una serie de factores. Ese 19J quedó atrás. Todos los análisis los hemos hecho ya, lo que toca ahora es mirar al futuro y entender que cuando los ciudadanos te ponen en una posición tienes que ganarte el derecho a estar en otra. Eso ya lo viví en el Ayuntamiento de Sevilla en 2011 cuando fui oposición a un gobierno de mayoría absoluta de Zoido. Ahora lo vuelvo a vivir con Moreno. La otra vez conseguí revertir la situación en cuatro años. Estamos frente a un Gobierno del PP que es flojo, con su capacidad de gestión por demostrar, con una baja ejecución del presupuesto y una enorme capacidad de vender humo y de prometer muchísimas cosas. Cada día que pasa, y lleva cuatro años de presidente, Moreno tiene más cosas que justificar y cumplir. Vamos a seguir haciendo nuestra labor de oposición, pero planteando que hay otra forma de gobernar y propuestas más útiles. Recuperar la confianza del electorado frente a una mayoría absoluta que deja pocos espacios. Queremos jugar y bien.

El 28M sólo hay municipales en Andalucía. En 2019 fueron la primera fuerza. ¿Qué pasará si se convierten en la segunda esta vez? ¿Puede resistir el PSOE-A?

El PSOE-A va a ser, sin ninguna duda, la primera fuerza municipal en Andalucía. Va a ganar las elecciones, lo verán el 28M. Nuestra fuerza está muy apegada al territorio, nuestras raíces son profundas porque no se basan en un producto de marketing, sino en el trabajo, la gestión, la proximidad y la confianza que generan nuestros candidatos, con sus marcas personales de socialistas. Son unas elecciones muy diferentes. El señor Moreno Bonilla, a través de la utilización de encuestas que orienten el voto e intentando contaminar las elecciones con un debate de política nacional agresivo de desgaste al Gobierno y de Pedro Sánchez, está tratando de que no se hable de la gestión de los ayuntamientos y del esfuerzo durante la pandemia, sin la ayuda de la Junta. Voy a dar espacio a mis candidatos y estoy confiado en que eso va a significar la victoria y el inicio del fin de eso que Moreno Bonilla quiere que sea un cuento de hadas permanente, pero basado en cuentos.

El PSOE andaluz va a ganar las elecciones del 28-M, lo verán

Lo que dice el barómetro del Centra es que en las ocho capitales de provincia va a ganar el PP.

Lo que el otro día vimos con ese resultado del estudio del Centra es algo que va a tener que explicar Moreno Bonilla en sede parlamentaria. En estos meses atrás he asistido a cómo el PP ha ido intentando orientar el voto a caballo ganador en un escenario completamente diferente a las autonómicas. No estoy dispuesto a permitir que Moreno utilice recursos públicos para encargarle a un departamento de su Gobierno, que tiene a una persona nombrada a dedo por él, pseudo encuestas carentes de cualquier tipo de rigor y de una mínima metodología seria. Ni siquiera se firman por cualquier profesional. No reúnen los mínimos requisitos de rigor. Cuando uno hace eso, está dañando la credibilidad del propio Gobierno andaluz y está utilizando muy mal los recursos públicos. Está utilizando y manipulando la información, intentando orientar en beneficio de su fuerza política unos futuros resultados. Esto es muy grave.

¿Lo que dice es que está manipulando encuestas públicas para orientar el voto?

Eso es. Invito a analizar el contrato adjudicado que tiene la empresa que trabaja para el Centra y que obtuvo una cuantía concreta. Dice haber ejecutado la totalidad del presupuesto, pero sólo ha publicado unas encuestas que no alcanzan la cuantía del contrato. Tendrá que explicar dónde está el resto del dinero y a qué se ha dedicado. En la encuesta se manipulan las intenciones de voto de las últimas elecciones municipales en distintas localidades. Hay mal uso de los recursos públicos o Moreno Bonilla está utilizando encuestas que no ha dado a conocer. Lo que digo es serio y grave. Nunca se ha hecho esto por parte de la Junta. El Centra nunca hizo encuestas dirigidas por personal nombrado por el Gobierno autonómico, antes había un convenio con la Universidad de Granada y no se encargaban encuestas políticas como esta última sobre el sentido del voto municipal.

Cuando explica el modelo, ¿en qué se diferencia del CIS?

Sencillamente en que el CIS sí sigue unos parámetros y una metodología de trabajo contrastada. Esto de hacer encuestas no es un invento, hay criterios objetivos y certificaciones. He hablado con sociólogos y estadísticos que advierten cantidad de errores en la encuesta. En definitiva, se buscaba un resultado concreto. Ha habido un salto cualitativo, estamos viendo claramente una utilización y manipulación de los datos, una orientación de la información. Esto es más grave. La empresa tiene un encargo por 200.000 euros y ha hecho encuestas, que sepamos, por 60.000. ¿El resto son encuestas que maneja el presidente y que no va a dar a conocer a la opinión pública?

El PP de Andalucía gobierna para unos pocos

Otro factor clave será la izquierda del PSOE. En muchos territorios sus compañeros temen una bajada de ese espacio, lo que debilita opciones de gobierno. ¿Tiene ese miedo?

Cada partido debe ocuparse de sus cosas. Soy de la opinión de respetar a otras fuerzas. Es importante concentrar el electorado en torno a opciones políticas que puedan tener representación. La derecha va a estar concentrada, con PP y Vox, y lo lógico o aconsejable es que a nuestra izquierda hubiera una o dos fuerzas políticas que pudieran aglutinar el voto y que fueran opciones para la gobernabilidad de la izquierda.

Moreno se presenta como el gran barón moderado del PP. ¿Pactará con la ultraderecha para conseguir ayuntamientos como el de Sevilla?

Lo que sé es que, en los ayuntamientos en los que podamos tener una situación de empate técnico entre el PSOE y el PP, los socialistas dirimirán con las fuerzas de izquierda y los populares con la ultraderecha. Es la realidad del PP desde que gobierna con Vox en Castilla y León. Ha aceptado con normalidad que buscará sus votos. Por ejemplo, en Sevilla lo que cuenta es valorar la marca personal, el proyecto y el balance.

¿Cómo ve la situación en Sevilla?

No me quedan dudas de que el proyecto de todo este mandato, y en especial del último año de Antonio Muñoz, es enormemente mejor y más solvente y atractivo que el que presenta el PP, con un candidato que no saldría ganador ni entre los suyos. No hay color con los resultados, el balance y la credibilidad del candidato del PSOE y el proyecto.

Sevilla será una victoria o una derrota psicológica para todo el PSOE. ¿Qué supone?

Ser alcalde de Sevilla fue un honor y un orgullo. Han sido dos mandatos en la ciudad más grande de España gobernada por los socialistas. Su peso es claro. El balance de gestión es lo que prometimos y el nuevo alcalde ha mejorado el proyecto. No hay ninguna otra opción que no sea mantener esa Alcaldía. En Sevilla hay una máxima: el PP ha gobernado sólo dos veces la ciudad y nunca ha sido capaz de renovar. Al PP lo han elegido los sevillanos cuando al proyecto socialista no lo veían ganador, pero a los cuatro años se han arrepentido. Vamos a volver a repetir gobierno socialista. Hay proyectos renovadores y números: me encontré la ciudad en 2015 con 94.000 desempleados y ahora hay 63.000. Me encontré con cero euros de financiación europea y ahora es una de las que tienen más volumen. Me siento muy orgulloso de que sea una ciudad de primera y en el mapa.

El proceso del PP de privatización de la sanidad en Andalucía empieza a dar la cara ya

Ha cogido el PSOE andaluz en el momento más complicado y a la baja. ¿Se puede recuperar todavía?

Es la misma pregunta que nos hacíamos en el PSOE de Sevilla en 2011. Entonces tocó suelo el partido, internamente teníamos problemas de división y desunión y recibimos un varapalo del electorado. En este momento se pensaba que el PP iba a tener un ciclo largo en la ciudad. Ahora tenemos en la comunidad a un PP con una mayoría absoluta y empieza a tener los mismos errores que en Sevilla en 2011: falta de rigor y gestión. Vemos a un PP que gobierna para unos pocos, Moreno Bonilla se las da de moderado pero toma medidas exclusivamente para los que tienen más recursos y para los poderes económicos. Esas mayorías absolutas, en donde mucha gente de otros partidos te da la confianza y luego hay frustración ante las expectativas tan grandes, suelen generar subidas muy rápidas y bajadas estrepitosas.

A pesar de que Moreno quiere vender que somos la locomotora de España, esto es una mentira dicha a boca llena. Desgraciadamente seguimos en el furgón de cola. En los cuatro años que lleva hemos pasado a los últimos puestos en cuestiones muy importantes, como la Sanidad y ese proceso de privatización que ya se ha producido en otros gobiernos del PP, que empieza a dar ya la cara en Andalucía. También esa venta de humo en relación al empleo y los autónomos. Todo de lo que presumió en 2022 para ganar las elecciones se le ha vuelto en contra.

En la reunión de la Ejecutiva del PSOE y los miembros socialistas del Consejo de Ministros se estudió un documento que llegaba a la hipótesis de que si al PP no le iba tan bien como creía el 28M, sectores populares podrían pedir a Ayuso y Moreno que dieran el salto a nivel nacional. ¿Eso puede pasar? ¿Tiene el presidente autonómico una ambición más allá de San Telmo?

No me gusta especular, no voy a hacer vaticinios sobre lo que pasaría en el PP si, como estoy convencido, los resultados son buenos para el PSOE en las municipales. Esto va a significar sin duda un revés al liderazgo de Feijóo. El PP tiene un problema muy serio: una jaula de grillos con opiniones muy diferentes dentro del partido. Vienen de destruir a Casado y aún no han conseguido consolidar a Feijóo. Un mal resultado en municipales le augura unos meses muy difíciles ante unas elecciones generales. Pero son tan solo unos meses, no sé hasta qué punto el PP tendría capacidad de cambiar el rumbo. Entiendo que lo fían todo a la capacidad de Feijóo. El resultado de las municipales va a ser el anticipo del triunfo en las elecciones generales del PSOE.

Hay sectores críticos con usted dentro de la federación andaluza, que lleva unos años convulsos. ¿Se siente cuestionado? ¿Será el candidato en las siguientes autonómicas?

No sólo no me siento cuestionado, sino que muy respaldado. Fue un proceso impecable en términos democráticos con las primarias y el congreso. Nadie esperaba que generara los resultados de una manera increíble en tan sólo unos meses. Lo que tenemos es una situación complicada en lo que significa la recuperación de confianza frente a una mayoría absoluta. Ya lo viví en 2011. Los retos importantes se administran con determinación, coraje y mucho esfuerzo, no con ruido interno. A pesar de que pueda haber críticas legítimas (las ha habido siempre incluso cuando gobernábamos), lo que sí veo claramente es que las ocho direcciones provinciales y sus secretarios generales han ido compartiendo conmigo la estrategia. Eso blinda bastante el respaldo al secretario general. Y mi dirección regional y mi grupo parlamentario trabajan conmigo de manera colegiada. Huyo de los hiperliderazgos en solitario, me gustan los liderazgos en equipo.

Por lo tanto, ¿Espadas 2026?

Yo trabajo para 2026. Si no lo hiciera, me iría. Aquí no caben medias tintas. Cuando uno trabaja diariamente de sol a sol, lo hace con la convicción de conseguir el objetivo de recuperar el Gobierno. Es lo único que me mueve. No soy amigo de proyectos personalistas. Di el paso adelante porque creo que el PSOE-A necesitaba un cambio. En eso estamos. No voy a dejar tirado ni a mi partido ni a los que me dieron la confianza en aquellas primarias. Voy a seguir trabajando, conseguir unos buenos resultados municipales y que la federación más grande socialista le dé al PSOE ese resultado en las generales. A partir de ahí el escenario cambiará radicalmente. Imagínese la fuerza del PSOE-A después de un resultado bueno de municipales y generales y de reeditar un Gobierno para España en enero de 2024.

Dice enero de 2024, se intuye que no va a haber adelanto electoral.

No va a haber adelanto electoral, el presidente lo ha dicho por activa y por pasiva. El presidente además tiene una responsabilidad de liderazgo europeo que le lleva a fijar la Presidencia de la UE como una posibilidad de iniciativa política muy buena para este país. La estabilidad política es muy importante.

¿Cuándo acabará el ruido del sí es sí? ¿Se llegará a un acuerdo con UP?

Desgraciadamente una ley buena se ha visto de alguna manera contaminada por interpretaciones en el ámbito judicial que no se corresponden con la finalidad de la norma. Lo que procede es su corrección en términos jurídicos para que no haya posibilidad de interpretarla para que signifique beneficios en términos penales para un agresor sexual. El PSOE está intentado por todos los medios que eso se haga con acuerdo del otro partido. Si no es así, se buscará el acuerdo en sede parlamentaria con los socios del Gobierno y otras fuerzas. Pero lo importante aquí es corregir lo que desgraciadamente, y no por voluntad del Gobierno, se está produciendo en algunas interpretaciones por parte de los jueces.