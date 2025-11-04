Las facturas del PP de Noia señalan cenas y comidas en grupo en plenas restricciones por el covid

El 28 de diciembre de 2020, en la primera Navidad de la era covid, la Xunta anunciaba que Noia (A Coruña) —y algún municipio más— pasaba al nivel máximo de restricciones después de un "empeoramiento de la evolución epidemiológica" tras las comidas y cenas de celebración. El pueblo había superado los 343 casos de coronavirus por cada mil habitantes, la Xunta dictaba el cierre perimetral del concello junto al de Lousame (A Coruña) y elevaba las limitaciones ya impuestas en los locales de hostelería. Una medida que entraría en vigor el día 30.

Con fecha de un día antes, el 29, el grupo municipal del PP de Noia proporcionó facturas de una "reunión de afiliados" en un restaurante, de casi 130 euros en una cafetería o de una cuenta aún más alta en una hamburguesería. En la misma fecha que consta en un tique por "servicio de hostelería" y en la que los establecimientos de restauración no podían superar el 50% de su capacidad, tenían la barra inutilizada y en la mesa sólo permitían juntar seis personas por grupo, manteniendo siempre la distancia de seguridad. Horas después, la Xunta imponía el cierre del interior de los locales, permitiendo únicamente el consumo en las terrazas y sólo hasta las 17 horas.

Son algunos de los gastos en locales de restauración que constan en la documentación entregada por el grupo del PP de Noia en el Concello para justificar las asignaciones económicas recibidas de las arcas públicas para su funcionamiento y cuyos detalles levantaron polémica esta semana.

Los populares justificaron el desembolso de los fondos asignados por las arcas públicas entre 2018 y 2024 para su labor diaria con facturas por casi 30.000 euros en las que se incluyen tiques de bebidas, comidas con simpatizantes e incluso de hoteles. Varias de ellas con fechas que coinciden con los peores meses de la pandemia del covid, con importantes restricciones de movilidad y en los locales comerciales y de hostelería. Algunas sin especificar lo consumido y emitidas a final de año por varios locales del pueblo, y otras con detalles de comidas o cenas en establecimientos con la capacidad y el consumo limitados.

"En ocasiones se pide la factura a final de trimestre o de ejercicio para la justificación de gastos y en otras se proporciona la que se da en el momento", justifica el exalcalde popular Santiago Freire sobre la coincidencia de la fecha de muchos tiques con épocas de importantes restricciones por el covid. Algunos de ellos de elevada cantidad y sin especificar las consumiciones, pero otros sí detallados.

El gobierno municipal de Noia –con el socialista Francisco Pérez al frente después de la moción de censura apoyada por el PSOE, Marea Cidadá, BNG y el edil tránsfuga Luís Alamancos– pidió el pasado lunes la dimisión del exalcalde del PP Santiago Freire. El ejecutivo local advirtió de la "gravedad" de los hechos en caso de que se confirmase que el anterior alcalde "cargó gastos no justificables al grupo municipal" y considera "moral y políticamente insostenible" que el exregidor continúe como concelleiro o "esté vinculado a responsabilidades públicas".

En los informes que Intervención del Concello hizo en los últimos años había bastantes objeciones sobre un tipo de gastos que difícilmente se pueden incluir entre los de funcionamiento del grupo municipal, en principio destinados a material de oficina, alquiler de locales, publicaciones informativas y otras actividades derivadas de la labor de los ediles, según explican fuentes municipales a partir de las bases de ejecución del presupuesto.

Ya el pasado lunes, en declaraciones a Praza.gal, el exalcalde Freire atribuyó la cuestión a "intentos de crear polémica" por parte del resto de grupos políticos y argumentó que las bases de ejecución del presupuesto "no establecen los tipos de actividades incluidas en los gastos de funcionamiento" o que la invitación a "pinchos o a una comida" es una práctica "generalizada" que se incluye en esas partidas. Ahora insiste en que se está creando "confusión" con facturas que "no son emitidas al Concello sino al cargo de una asignación que luego se justifica". "Seguimos revisando la documentación para acreditar que no hay nada irregular", aclara.

No piensa lo mismo el gobierno local, que espera ya un informe encargado a la asesoría jurídica para la próxima semana. Fuentes municipales advierten de varias sentencias del Supremo que aclaran que, a pesar de que no se especifique claramente el destino de estas asignaciones económicas, no se puede confundir grupo municipal con partido, por lo que los pagos a cargo de esta partida municipal están limitados a la labor habitual y no a reuniones o comidas de partido. Incluso el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reconoció en rueda de prensa que "llaman la atención algunos conceptos" de las facturas pero que esperará a conocer más en detalle el caso para saber si hay que "actuar".

La justificación de estos gastos de funcionamiento con facturas de restaurantes, cervecerías, hamburgueserías, cafeterías e incluso hoteles provocó la reclamación inmediata de responsabilidades por parte de PSdeG, BNG y Marea Cidadá en Noia. Ahora, a la polémica por el tipo de gastos se unen la fecha en la que se habrían realizado según indican los tiques de la documentación cedida al Concello, y a la que tuvo acceso Praza.gal.

Restricciones por el covid

Además de las facturas con fecha de 29 de diciembre de 2020, hay otra del 11 de diciembre en la que se indica "reunión con simpatizantes" y emitida por una hamburguesería del pueblo. Son 275 euros. También una del 22 de diciembre de un "servicio de cáterin en reuniones con asociados y simpatizantes" por valor de casi 900 euros, una cantidad que parece ser el abono de los gastos en ese local durante todo el ejercicio, al igual que la de días antes en otro local y de casi 600 euros. En aquellas fechas aún regía el nivel de restricciones básicas por el covid, con la imposibilidad de juntar más de seis personas en una mesa, las barras cerradas y los interiores de los locales al 50% de la capacidad.

De esta etapa de restricciones por la pandemia son también varias facturas de noviembre –alguna de hasta 240 euros y con detalle de los productos consumidos–, por cenas o comidas en restaurantes que en aquella época ya tenían limitada la capacidad y el número de comensales por mesa. Hubo robaliza, rape, langostinos o un gin tonic.

También hay de agosto o julio, cuando los locales de restauración comenzaban su reapertura con muchos condicionantes y restricciones después de los peores meses por la pandemia del coronavirus, que volvería a alcanzar gran incidencia meses después.

La mayoría de los tiques proporcionados por el PP noiés del año 2021, en el que se mantuvieron restricciones en diferentes etapas por el covid, son de elevadas cantidades, al contabilizar los establecimientos hosteleros los gastos de diversas "reuniones de trabajo del grupo municipal del Partido Popular en el año 2021". Más de 4.100 euros en cuatro tiques de cuatro locales diferentes, además de 300 de una "reunión de coordinación" con fecha del 27 de diciembre por 300 euros justos.