Las facturas del PP de Noia: miles de euros en banquetes y copas que “llaman la atención” incluso a Rueda

El gobierno municipal de Noia pidió este lunes la dimisión del exalcalde del PP Santiago Freire después de que se conociese que, durante su etapa como regidor, el grupo municipal popular justificó el gasto de fondos asignados para su funcionamiento con facturas por casi 30.000 euros en las que se incluían tickets de bebidas, comidas con simpatizantes e incluso de hoteles.

El actual gobierno —con el socialista Francisco Pérez al frente tras la moción de censura apoyada por PSOE, Marea Cidadá, BNG y el edil tránsfuga Luis Alamancos— advierte de la “gravedad” de los hechos en caso de que se confirmase que el anterior alcalde “cargó gastos no justificables al grupo municipal” y cree que resulta “moral y políticamente insostenible” que Freire continúe como concejal en Noia “o esté vinculado a responsabilidades públicas”. Por ello, le piden la “dimisión inmediata, como acto mínimo de responsabilidad ante la ciudadanía”.

El Ayuntamiento asegura que tenía conocimiento “de alguna irregularidad, pero no de la gravedad de lo que ahora se conoce”. Y asegura que valora “todas las medidas legales y políticas que procedan para restituir la transparencia, el buen uso de los recursos públicos y la confianza ciudadana”.

La documentación entregada entre 2018 y 2024 ante el Ayuntamiento por parte del grupo del PP de Noia para justificar las asignaciones económicas recibidas para su funcionamiento revela —tal y como adelantó elDiario.es y pudo comprobar Praza.gal al acceder a ella— facturas por más de 29.000 euros de bares, restaurantes y empresas de cátering. Eran gastos presentados como reuniones de trabajo o comidas con personas simpatizantes o afiliadas al PP.

En los informes que Intervención del Ayuntamiento hizo en los últimos años hay bastantes objeciones sobre un tipo de gastos que difícilmente pueden incluirse entre los de funcionamiento del grupo municipal, que están destinados a material de oficina, alquiler de locales, publicaciones informativas y otras actividades derivadas de la labor de dicho grupo, según explican fuentes municipales a partir de las bases de ejecución del presupuesto.

Estas asignaciones económicas para los grupos municipales suponen, en el caso del PP, más de 7.000 euros anuales. Según las facturas presentadas, a las que tuvo acceso este diario, solo en 2024 hay dos que suman más de 500 euros de una hamburguesería, y otras que acumulan unos 3.000 justificadas bajo el concepto de “reunión de trabajo del grupo municipal con afiliados” o “simpatizantes”. Son varias del mismo tipo en años anteriores, coincidiendo varias en época de Navidad, que superan los 1.500 euros.

En muchas de esas facturas no se especifican los gastos, más allá de la cantidad final, pero en otras sí se incluyen cañas de cerveza, vinos y copas, además de diferentes platos y menús. La mayoría de la documentación se refiere a locales hosteleros de Noia, pero también hay varias facturas emitidas por locales de A Coruña pasadas las diez de la noche. Además, se incluyen también tickets de hoteles, algunos de ellos en Brión o Santiago.

Pese a los reparos puestos por la Intervención municipal, la mayoría de las facturas de bares y restaurantes acabaron siendo autorizadas como parte de los gastos de funcionamiento del grupo municipal del PP de Noia.

Las facturas analizadas llegan hasta 2018, pero fuentes del gobierno local advierten de alguna de hasta 3.000 euros de una comida ya en 2015

Fuentes del gobierno local explican a Praza.gal que, aunque las facturas analizadas abarcan el período entre 2018 y 2024 por estar digitalizadas, hay más documentación justificativa de los gastos de funcionamiento del grupo en años anteriores que difícilmente son atribuibles a los conceptos que deberían sufragar. Entre los tickets, uno de unos 3.000 euros en una comida en 2015 presentado en 2016, año en el que Santiago Freire accedió a la alcaldía.

Según explican miembros de otros grupos municipales, las compras que en sus partidos se incluían en esos gastos de funcionamiento solían incluir material de oficina, pagos de alquiler u ordenadores, pero nunca facturas como las que aportó el PP durante años.

“Sabíamos que algo había, pero no imaginábamos tal cantidad de gastos injustificables”, explican fuentes de la corporación. Según aclaran, la interventora municipal advirtió al grupo del PP de la necesidad de que los reparos que ella presentaba pasasen por el pleno para poder ser levantados, si fuese el caso. “Pero ellos seguían presentando este tipo de gastos igualmente pese a que estaban advertidos de que no se podía”, añaden.

El exalcalde se defiende

En conversación con Praza.gal, el señalado exalcalde, Santiago Freire, asegura que todo son “intentos de crear polémicas” sobre unas prácticas que son “generalizadas”. Según aclara, las bases de ejecución del presupuesto “no establecen los tipos de actividades incluidas en los gastos de funcionamiento” y respecto a los reparos interpuestos por Intervención, según el grupo de gobierno, dice que en realidad son “observaciones” que unas veces son atendidas y otras no. “Hay gastos que finalmente no se acaban incluyendo”, explica.

Freire asegura que es habitual, en Noia y “en cualquier ayuntamiento medianamente grande”, que en los gastos de funcionamiento de los grupos municipales, además de alquiler de sedes, publicaciones informativas o material de oficina, también se incluyan los derivados de “invitar a unos pinchos o a una comida” a simpatizantes, personas afiliadas al partido o grupos de trabajo.

Respecto a la petición de dimisión por parte del gobierno local, Santiago Freire aclara que ni por un momento pensó en abandonar su puesto de concejal en la corporación municipal.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consello, aseguró que desconocía las facturas y que tendría que verlas en detalle para ahondar en su opinión. “No sé si hay ilegalidad, no sé si hubo un uso adecuado o no; sé que llaman la atención algunos conceptos, pero habría que ver en qué contexto y bajo qué circunstancias”, expresó tras aclarar que si hubiese alguna irregularidad se podría “actuar”.