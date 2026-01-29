Las familias de las víctimas de Adamuz en el homenaje: "Lucharemos por saber la verdad"

Once días después del accidente ferroviario de Adamuz que se cobró 45 vidas, más de 4.300 personas se han dado cita este jueves en el Pabellón de los Deportes Carolina Marín en el primer gran homenaje a las víctimas en Huelva, provincia de donde eran originarios 28 de los fallecidos.

El funeral organizado por la Diócesis onubense en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación, ha situado a las víctimas y a sus familias en el centro, ocupando la pista del pabellón y estando muy presentes en todas las intervenciones.

De hecho, se han situado en la pista central, solo ellos, frente a un altar presidido por la patrona de Huelva, la Virgen de la Cinta, que ha sido bajada de su santuario expresamente para esta ocasión especial.

Junto a ellos, únicamente los reyes, mientras que autoridades y políticos se han mantenido en un discreto segundo plano, sentados en unas de las gradas laterales.

Tal ha sido el protagonismo que se ha querido dar a las víctimas que incluso los familiares de uno de los fallecidos, que no fue nombrado en el momento en el que se dio lectura en la eucaristía a los nombres de las 28 víctimas mortales de Huelva, reclamaron que se subsanara ese desliz.

Frente a quienes han cuestionado si un acto religioso era el homenaje más adecuado, tras la suspensión por parte del Gobierno y la Junta de Andalucía del homenaje de Estado previsto para este próximo sábado, una portavoz de estas familias ha defendido que el de esta tarde era "el único funeral que cabía", ya que "la única presidencia" que quieren a su lado "es la de Dios".

Acompañada por su hermano Fidel, ambos cogidos de la mano con una rosa blanca, Liliana Sáez, hija de Natividad de la Torre, una de las fallecidas en el accidente, ha reivindicado que las 45 familias lucharán por saber la verdad porque solo esta los "ayudará a curar esta herida que nunca cerrará".

Entre los asistentes también estaban algunos de los heridos, personas que todavía se están recuperando, algunos con collarines, vendas e incluso dos menores en silla de ruedas, y familiares que asían entre sus manos las imágenes de aquellos a los que han perdido.

Recogimiento, solemnidad y silencio solo roto por aplausos de los asistentes al final de la intervención de Liliana Sáez, la más emotiva de esta tarde, y a los reyes, quienes han arropado a familiares y a algunos heridos durante unos cincuenta minutos que han concluido, al igual que el inicio del acto, con el himno de España.

Y un mensaje de la portavoz de la familias de las víctimas que suena a moraleja: "Somos las 45 familias que han aprendido con demasiada crueldad que la llamada que no se hace se queda sin hacer y el beso que no damos es el que más recordamos".