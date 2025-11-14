La Fiscalía se opone a la petición del PP de expulsar al PSOE como acusación en el 'caso Koldo'

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición del PP de expulsar al PSOE como acusación popular en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional por el caso Koldo "por mucho que puedan ser investigados determinados procedimientos de gestión y justificación de los pagos en metálico que se pudieran haber hecho en este partido", según informa EFE.

Así lo expone el fiscal Luis Pastor en su escrito al Juzgado Central de Instrucción número dos, cuyo titular, Ismael Moreno, abrió la semana pasada una pieza separada para investigar los pagos en efectivo del PSOE en Ferraz tras recibir la documentación recabada al respecto por el magistrado que investiga el caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.

En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, Anticorrupción considera que en el PSOE "no concurre ninguna de las causas legales de exclusión previstas en la Ley". Esto es, que el PSOE "no tiene la condición de investigado, ni tampoco ninguna persona que dentro del mismo ocupe cargo directivo, por lo tanto, de momento, no existe obstáculo alguno para que continúe personado en el presente procedimiento dentro de la Acusación Popular Unificada", indica Luis Pastor.

El fiscal despacha de este modo la petición de la acusación popular unificada en el 'caso Koldo', que lidera el PP, de excluir de la misma al PSOE tras la apertura de la citada pieza separada.

Según el PP, el PSOE "no puede seguir como acusación popular" cuando van a ser objeto de investigación esos pagos en efectivo ante la posibilidad de que con esa práctica se hubiera favorecido el blanqueo de capitales por parte del exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García, así como otros presuntos delitos.

En la documentación remitida a Moreno por el Supremo, además de la parte del informe de la UCO en el que se analizan esos pagos, se incluyen las declaraciones prestadas ante el alto tribunal por el ex director gerente del PSOE Mariano Moreno Pavón; la empleada del partido Celia Rodríguez, así como las de la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede de Ferraz a petición del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama.

El pasado mes de febrero la Audiencia Nacional confirmó que no existía "obstáculo alguno" para que el PSOE figure como acusación popular en el caso Koldo. Ello después de que la asociación Liberum, una de las ocho acusaciones populares en este procedimiento, junto al PP, Vox, Manos Limpias, HazteOír, Iustitia Europa, Liberum y Adade, impugnara la presencia del PSOE en la causa al alegar "un serio riesgo de judicialización de la política".