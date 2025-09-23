El Gobierno aspira a liderar un embargo global de armas a Israel aun sin la certeza del 'sí' parlamentario al decreto

El Gobierno ha dado un paso más para aumentar la presión a Israel con la aprobación del prometido decreto del embargo de la compra y venta de armas a ese país y la prohibición de importar productos de las zonas ocupadas en Palestina por los colonos. Se afinó hasta el último punto y la última coma minutos antes de que arrancara el Consejo de Ministros para finiquitar un texto con una redacción muy complicada que le permitiera llegar “hasta el límite” sin romper los tratados y las leyes internacionales.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez mueve la ficha del embargo por vía legislativa en un momento crucial para la política internacional, coincidiendo con la celebración en Nueva York de la Asamblea General de la ONU, donde el genocidio perpetrado por Israel contra Gaza está siendo el gran protagonista.

Fuentes gubernamentales señalan que esperan que el texto alumbrado por el Consejo de Ministros sobre el embargo sirva también como hoja de ruta para otros países, especialmente dentro de la Unión Europea, y que se pueda producir un efecto dominó en otras naciones.

Este efecto se está viendo precisamente ahora con el reconocimiento del Estado de Palestina. España dio ese paso hace más de un año y medio, y entonces las grandes potencias rechazaron la senda que abría Madrid. Pero estos días, en Nueva York, países de la envergadura de Francia, Reino Unido, Australia, Portugal o Canadá están oficializando esa vía diplomática. “Nos dijeron que estábamos solos, pero éramos los primeros”, repiten constantemente en el entorno de Sánchez.

"Hay que seguir empujando a nivel europeo"

El Gobierno, señalan fuentes del área socialista, también planea presionar diplomáticamente con este embargo y quiere que otros socios de la UE se muevan en el mismo sentido dentro de un espacio europeo que ha sido muy laxo en los temas comerciales con Israel. Por eso, van a hablar con sus colegas, para explicarles lo que se ha aprobado este martes en Madrid.

Asimismo reconocen que es vital que otras naciones del entorno se muevan en el mismo sentido para que sea efectiva la medida del embargo y no lleguen materiales militares israelíes a España a través de empresas de otros países de la Unión: “Hay que seguir empujando a nivel europeo”. Desde el ala de Sumar se pide también a los ministros del PSOE “marcar el camino a la Unión Europa para que se pueda aprobar pronto un embargo del conjunto de la Unión Aduanera”.

En el Gobierno insisten en que el Ministerio de Defensa ya ha hecho “la desconexión cero” respecto a los contratos israelíes y fuentes del Ministerio de Economía aseguran además que España es el primer país europeo que regula por ley el embargo de compra y venta de armas. El texto también incluye la prohibición de importar productos de los territorios ocupados y supone la denegación de tránsito por puertos españoles y por el espacio aéreo de cualquier tipo de combustible con destino a Israel que pueda tener un uso final militar.

El real decreto, no obstante, incluye una disposición que permite al Gobierno, a través de acuerdos en el seno del Consejo de Ministros, poder aplicar excepciones para salvaguardar el interés general nacional por motivos de seguridad y de política exterior, lo que ha provocado recelos en otros partidos.

España, a la cabeza del embargo de compra y venta por ley

España se pone con este embargo a la cabeza de los grandes países de la Unión Europea en materia de veto al intercambio de armas con Israel, aunque Eslovenia ya aprobó en agosto esa suspensión “total”. Alemania anunció durante el pasado mes de agosto la cancelación del suministro de armas a Israel que puedan utilizarse en Gaza (Israel es la tercera nación que recibe más armas alemanas después de Ucrania y Egipto, según los datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo).

También ha dado pasos parciales el Gobierno italiano, que prohibió la exportación de armas a Israel. Otras medidas relacionadas con la compra-venta de armas han sido adoptadas por países europeos como Bélgica y Holanda. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Israel informó durante el mes de junio que sus exportaciones de armas alcanzaron un máximo histórico en 2024 por valor de más de 14.700 millones de dólares, con la mitad de los contratos firmados con países europeos.

Los socios quieren ir más lejos

El decreto ahora pasa a su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde todavía no tiene los votos suficientes. Sumar ha celebrado la aprobación en el Consejo de Ministros, pero ha pedido una serie de cambios en el texto, por lo que exige al PSOE que, tras su convalidación, sea tramitado como proyecto de ley.

La idea que tienen los de Yolanda Díaz es que el decreto no sea sólo aplicable a Israel, sino que se pueda utilizar el texto respecto a todos los países que sean “condenados o investigados por genocidio”. Asimismo, según fuentes de este espacio, buscan que se elimine la disposición adicional que autoriza a exceptuar algún contrato por motivos de seguridad nacional. Lanzan esta advertencia: “Mientras esta cláusula no sea modificada por las Cortes, Sumar se opondrá a cualquier operación que se proponga como excepción al embargo vía Consejo de Ministros”.

Fuentes del Ejecutivo señalan que esperan contar con una “mayoría suficiente” para convalidar el decreto. Durante el fin de semana tanto Carlos Cuerpo como Félix Bolaños estuvieron en contacto con los socios para ir preparando el terreno de cara a la llegada del decreto a las Cortes Generales. Desde el Gobierno están trasladando a sus socios que han ido “al límite” en el texto. Además, las mismas fuentes resaltan que el Partido Popular tendrá que retratarse en un momento como el actual.

Aunque no ha desvelado el sentido de su voto, el decreto no ha gustado en Podemos. La exministra y eurodiputada Irene Montero reaccionó en redes sociales: “No es un embargo de armas a Israel, es una precampaña electoral. Con el texto aprobado, España sigue manteniendo relaciones militares, comerciales y diplomáticas con Israel. ¡Es un genocidio! La obligación legal del Gobierno es el embargo total de armas y romper relaciones ¡ya!”.

Desde EH Bildu, Mertxe Aizpurua comentó: “Valoramos positivamente el embargo de armas aprobado en el Consejo de Ministros de hoy, aunque llegue tarde. Hay que seguir el camino que nos marcan las protestas de la sociedad civil y redoblar las medidas de presión contra Netanyahu”. Para este partido se deben más pasos: “Aislar a Israel en todos los ámbitos, romper relaciones e impulsar sanciones”.

El BNG también ha presionado al Gobierno pidiendo durante estas horas que se vaya más allá y se lleve a cabo una ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales con el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu. En Esquerra no fijan posición todavía, aunque fuentes republicanas consideran en las primeras lecturas que se queda "corto".

Otra de las grandes incógnitas es qué hará Junts con el decreto del embargo de armas. Los posconvergentes se mueven en la equidistancia respecto a este tema y se han abstenido esta semana en el Parlament en una resolución para condenar el genocidio en Gaza. Además, han acercado posturas con las derechas para tumbar medidas como la reducción de la jornada laboral en el Congreso, Y miran con mucha tensión el ascenso de Aliança Catalana, una formación que defiende a Israel.