La “inacción” del Gobierno con el fuego según Feijóo: 1.200 intervenciones aéreas, el 88% en regiones del PP

Los medios aéreos de extinción de incendios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han llevado a cabo 1.200 intervenciones en los incendios forestales de agosto, según datos oficiales a los que ha tenido acceso infoLibre.

A pesar de las acusaciones de inacción que varios líderes del Partido Popular han lanzado al Gobierno, y especialmente al ministerio que dirige Sara Aagesen, lo cierto es que el 88% de estas operaciones se han realizado sobre comunidades autónomas gobernadas por el PP, las más afectadas por el fuego con un 82% de los incendios declarados. Los datos, que van del 1 al 23 de agosto, muestran una media de 52 operaciones diarias, 46 en las comunidades del PP.

Según aclara el ministerio, los aviones y helicópteros son desplegados cuando los gobiernos autonómicos lo solicitan al Ejecutivo nacional.

Castilla y León acumula cuatro de cada diez intervenciones

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, se ha quejado en varias ocasiones de la falta de apoyo por parte del Gobierno central para sofocar los incendios de su comunidad. Mañueco ha hecho especial hincapié en solicitar medios del Ministerio de Defensa, y ha criticado que no se enviaran más, aunque según la ministra Margarita Robles, muchos de los que sí se han enviado no se han utilizado, como una base logística para 200 personas a la que acudieron 20 personas y dos turistas.

Lo que Mañueco omite en sus críticas al Ejecutivo es que, a petición de su Gobierno, los aviones y helicópteros del Ministerio de Transición Ecológica han realizado más de 500 operaciones en Castilla y León en lo que va de mes. La comunidad ha registrado en este tiempo 39 incendios, un 28% del total de los sufridos en el territorio nacional, y sin embargo acumula un 43% de las intervenciones de los medios aéreos del ministerio y un 45% de sus horas de vuelo. La Junta de Castilla y León cuenta con 22 helicópteros y un avión de extinción de incendios dependientes del Gobierno autonómico, una dotación que no ha aumentado desde hace tres años.

Galicia, otra de las comunidades más afectadas por los últimos incendios forestales, aparece segunda en el ranking de intervenciones aéreas realizadas en agosto, con 387, el 32% del total. El Gobierno que preside Alfonso Rueda también se ha mostrado crítico con la gestión de la emergencia por parte de Madrid y ha reclamado más medios por parte del Ejecutivo central. Rueda también ha cargado contra la directora de Protección Civil después de que esta les acusara a él, a Mañueco y a María Guardiola, en Extremadura, de “pedir imposibles” en sus demandas al Estado y de no actuar con suficiente previsión antes de los incendios.

María Guardiola, sin embargo, ha sido algo más moderada que sus compañeros. La presidenta de Extremadura destacó la semana pasada la “absoluta unidad y colaboración" de todas las administraciones "desde el primer momento" para acabar con el fuego. Extremadura ha copado el 10% de las intervenciones aéreas realizadas por el Ministerio de Transición Ecológica en agosto. “Somos conscientes de que los medios que tenemos aquí son los que ahora mismo hay disponibles”, ha afirmado la presidenta.

Unas declaraciones que contrastan con las del líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que ha marcado la retórica del partido, incendiaria en todos los sentidos, con acusaciones al Gobierno de “escatimar” en los medios que proporciona a las comunidades.