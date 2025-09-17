El juez vuelve a elevar el tono y urge a Transportes su informe sobre el Villa de Pitanxo

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha vuelto a dirigirse al secretario de Estado de Transportes para que "remueva los obstáculos" que impiden emitir un informe sobre las causas del hundimiento del buque gallego Villa de Pitanxo en febrero de 2022, pendiente desde hace más de dos años, según informa EFE.

Hasta en cinco ocasiones se ha dirigido el titular del Juzgado Central de Instrucción 2 a la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), dependiente del Ministerio de Transportes, para que enviase su informe.

El pasado mes de marzo, el juez dictó una providencia en la que requería al departamento que dirige Óscar Puente, a través de su secretario de Estado, que remitiese "de manera urgente" el informe, y ahora, seis meses después, ha vuelto a hacer lo mismo.

En una nueva providencia, fechada este miércoles y a la que ha tenido acceso EFE, el magistrado pide al número dos de Transportes que "remueva los obstáculos que impiden" enviar el informe sobre las causas del hundimiento del buque pesquero en aguas cercanas a Terranova (Canadá).

Subraya que el documento "debe ser remitido" a su juzgado "de manera urgente", y solicita acuse de recibo de su requerimiento "de forma inmediata".

El juez hace hincapié de nuevo en "las dilaciones" que se están produciendo en la causa y en la "imposibilidad de concluir" la investigación, y recuerda la cronología de sus peticiones.

El 21 de julio de 2023 pidió a la Comisión que adjuntase al informe "todos los datos, registros, grabaciones, declaraciones, interrogatorios, comunicaciones, documentos e informes elaborados u obtenidos" y cualquier información del expediente.

Hasta cuatro veces reiteró esta solicitud: el 12 de abril de 2024, el 7 de mayo y el 2 de octubre de ese mismo año y el 19 de marzo de 2025.

El magistrado lleva meses tratando de cerrar su investigación y el pasado agosto acordó prorrogarla seis meses más.

El pesquero gallego naufragó el 15 de febrero de 2022 a 250 millas del puerto de Saint John's, en la isla de Terranova, provocando la muerte de 21 marineros. Solo tres sobrevivieron: el patrón del buque, su sobrino y un marinero de origen ghanés.

El patrón es uno de los principales investigados, junto a varios directivos de la armadora, Pesquerías Nores.

La Fiscalía ve indicios de delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores, y las familias de las víctimas, que se querellaron contra el patrón y la armadora, también incluyeron la posibilidad de que se incurriese en otro delito de falsedad documental.