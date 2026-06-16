Junts y PP se unen para que el Congreso vote sobre un adelanto electoral

Junts ha registrado una enmienda a una moción del PP que se debate en el pleno que comienza este martes para que el Congreso inste al presidente del Gobierno a adelantar las elecciones ante la "debilidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según han informado fuentes de la formación de Carles Puigdemont, la enmienda insta al jefe del Ejecutivo a "proponer la disolución de la Cortes Generales y convocar elecciones, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica" de la iniciativa.

Junts quiere que este párrafo se incluya en el texto de la moción presentada por el PP, incluida en el orden del día de este martes pero que podría debatirse el miércoles o el jueves, sobre la situación de "extrema debilidad" del Ejecutivo.

Nada más conocerse el paso dado por Junts fuentes de Génova lo han calificado como "importante" y han señalado que si sale adelante su moción con la enmienda incorporada, supondría que la Cámara le diría Sánchez que ya no cuenta con la confianza por la que fue investido.

Seguir sería hacerlo en contra del criterio del Congreso, señalan estas fuentes, que no han confirmado aún si aceptarán la enmienda de Junts.

Reacciones

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha apuntado que para Sumar la legislatura debe continuar, aunque eso "tiene que significar que le valga la pena a la gente”.

Al mismo tiempo señala que también es necesario que el PSOE “aclare lo que está ocurriendo” en torno al partido ante supuestos casos de corrupción.

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Sobre la opción de acudir a las urnas antes de lo previsto recuerda que “los socios parlamentarios ya han dicho que no van a participar de ella” porque el PP “viene con Vox bajo el brazo” y “nadie va a querer participar de esa operación”.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso y uno de los socios del Gobierno de coalición, ha señalado que lo que su partido pregunta al Ejecutivo es para qué quiere aprovechar el tiempo, si para aguantar y decir que "los otros son peores" o para cuestiones como frenar la especulación inmobiliaria o tener una fiscalidad más justa.

"Ya sabemos que los otros son peores, eso lo sabemos, es de primero de izquierdas", ha recalcado, aunque ha rechazado que se opte por "aguantar y asquear" a los ciudadanos