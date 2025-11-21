“La justicia a debate” en el Ateneo de Madrid

El Ateneo de Madrid acoge este próximo martes, 25 de noviembre, el encuentro “La justicia a debate”, organizado por la Sección de Derechos Civiles y la Agrupación Europeísta Cuidar el Futuro.

La cita, que tendrá lugar a las 18.30 horas en la Sala Pérez Galdós, pretende abrir una conversación pública sobre el estado del sistema judicial español en un momento marcado por el fallo que condena al fiscal general del Estado por revelación de datos reservados.

El debate contará con Paquita Sauquillo, histórica abogada laboralista y referente de la defensa de los derechos humanos desde la Transición; Gonzalo Martínez Fresneda, jurista reconocido por su actividad en causas de relevancia pública y por su reivindicación permanente del derecho de defensa como pilar democrático; y José Manuel Gómez Benítez, catedrático de Derecho Penal y exvocal del Consejo General del Poder Judicial.

La sesión se plantea como un espacio para analizar, desde una perspectiva plural y comprometida con los derechos civiles, la situación actual de la judicatura y el fallo que se ha conocido contra el fiscal general del Estado así como las implicaciones políticas y democráticas del mismo.