La Xunta reforma la Medalla de Galicia tras entregársela a la princesa Leonor sin ponderar sus méritos

Hace un mes Praza.gal reveló que la Xunta concedió a la princesa Leonor la Medalla de Galicia, la más alta distinción de la comunidad, sin tramitar el preceptivo expediente administrativo que ponderase sus méritos. Unos hechos que están siendo investigados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Un mes después, el Gobierno gallego está tramitando una reforma de la normativa para poder otorgar las medallas sin tramitar ningún expediente previo de valoración cuando la propuesta parta de la presidencia de la Xunta.

El decreto que regula las Medallas de Galicia establece que estas son un reconocimiento discrecional del Gobierno gallego, pero fija un procedimiento para su concesión. Así, establece que la propuesta de concesión “la hará el presidente de la Xunta de Galicia, bien por iniciativa propia o de autoridades, instituciones o entidades públicas y privadas gallegas con personalidad jurídica”.

Praza.gal desveló que el Gobierno gallego entregó a la heredera al trono su máximo galardón sin tramitar ningún expediente previo, y ahora cambia la normativa para que pueda hacerse así cuando la propuesta venga de la presidencia de la Xunta.

“La presentación de propuestas razonadas de candidatos a la Medalla de Galicia se formalizará desde el día 15 de enero al 15 de marzo de cada año”, añade el decreto, que establece que “los expedientes de concesión de la Medalla de Galicia se iniciarán por orden del conselleiro de Presidencia” y “en la misma orden se designará un instructor del expediente con categoría de director general”, que a su vez “nombrará secretario de las actuaciones a un funcionario”. En ese expediente el instructor “adoptará todas aquellas providencias que estime necesarias para lograr la más completa y contrastada investigación de los méritos”. Y “concluida la instrucción del expediente, este se elevará al Consello da Xunta”.

Nada de esto se hizo, al menos, en el caso de la medalla otorgada a la princesa Leonor. Tras su entrega, Praza.gal formuló una petición formal de transparencia para tener acceso al expediente administrativo de la concesión. La respuesta oficial que dio la Xunta fue que en este caso la propuesta del galardón partió del conselleiro de Presidencia, como canciller de la medalla, “sin que se presentasen propuestas razonadas por otras autoridades, instituciones o entidades públicas o privadas gallegas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Decreto, por lo que no resulta necesario el inicio del expediente de investigación de los méritos”.

Es decir, la Xunta no ponderó los méritos de la Princesa de Asturias en comparación con otras posibles personas galardonadas y, si los valoró de algún modo, no dejó constancia administrativa de esa actuación.

Un mes después de dar esta respuesta oficial, ahora la Xunta reforma el decreto que regula las medallas a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2026, que modifica decenas de normas previas con menor debate y sin informes sectoriales. En la nueva redacción se señala que se iniciará un expediente de concesión “en el caso de presentación de propuestas” por parte de otras entidades, pero que “no será necesaria la tramitación de expediente alguno en los supuestos de concesión de la medalla a instancia del presidente o presidenta de la Xunta de Galicia”.

El nuevo reglamento de las medallas establece que los méritos de los galardonados serán "valorados por la propia presidencia [de la Xunta] con la más amplia discreción"

El Gobierno gallego justifica el cambio de la normativa para incidir en que los méritos de las personas galardonadas deben ser “apreciados por la propia presidencia con la más amplia discrecionalidad, lo que hace que no tenga sentido considerar que deba instruirse un expediente específico de concesión en estos casos”.

Sin embargo, esta modificación normativa ya no tiene efecto sobre la medalla otorgada a la princesa Leonor. En ese caso, y de modo independiente a la petición de transparencia formulada por Praza.gal, el Observatorio para la Defensa de los Derechos y Libertades Esculca presentó un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de concesión por considerar que “carece de fundamento”. En el marco de ese proceso judicial el TSXG reclamó a la Xunta el expediente administrativo completo del proceso, expediente que no existe según la respuesta oficial dada a Praza.gal.