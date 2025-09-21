La Xunta dio la Medalla de Galicia a la princesa Leonor sin ponderar sus méritos

Las Medallas de Galicia son un reconocimiento discrecional del Gobierno gallego, pero su concesión está regulada por un decreto que establece la tramitación de un expediente administrativo previo. Ese expediente no existió en el caso de la Medalla de Galicia otorgada este año a la princesa Leonor porque, según responde la Xunta a una petición oficial de transparencia formulada por Praza.gal, nadie le presentó más candidaturas, “por lo que no resulta necesario el inicio del expediente de investigación de los méritos”.

Toda la documentación oficial al respecto de esa medalla, según la Xunta, es el propio decreto de concesión publicado en el Diario Oficial de Galicia el 10 de julio que se limita a otorgar la condecoración a Leonor de Borbón y Ortiz “en atención a los méritos que concurren”, sin detallarlos.

Las Medallas de Galicia fueron creadas en 1984 por el entonces presidente Gerardo Fernández Albor y su primer galardonado, a título póstumo, fue Castelao, en la polémica llegada de sus restos a Galicia.

El decreto de creación de la distinción firmado por Albor justificaba así la distinción: “Les corresponde a las sociedades que tienen conciencia de su ser y de su presencia histórica, reconocer y honrar a las personas e instituciones que les prestasen relevantes y meritorios servicios dignos de agradecimiento público”, por eso creaba la medalla “para distinguir y recompensar a los que, dentro o fuera de Nuestra Tierra, pusieran como razón de sus actividades, e incluso de su existencia, el quehacer diario de Galicia, o a los que son merecedores de la gratitud o del homenaje que corresponde hacerles”. Pero ninguno de esos méritos fue analizado formalmente por el Gobierno gallego en el caso de la princesa Leonor.

El decreto que regula la concesión de las medallas establece su discrecionalidad matizando que “la hará el presidente de la Xunta de Galicia, bien por iniciativa propia o de autoridades, instituciones o entidades públicas y privadas gallegas con personalidad jurídica”.

“La presentación de propuestas razonadas de candidatos a la Medalla de Galicia se formalizará desde el día 15 de enero al 15 de marzo de cada año”, añade el decreto, que establece que “los expedientes de concesión de la Medalla de Galicia se iniciarán por orden del conselleiro de Presidencia” y “en la misma orden se designará un instructor del expediente con categoría de director general”, que a su vez “nombrará secretario de las actuaciones a un funcionario”. En ese expediente el instructor “adoptará todas aquellas providencias que estime necesarias para lograr la más completa y contrastada investigación de los méritos”. Y “concluida la instrucción del expediente, este se elevará al Consello da Xunta”.

Sin embargo, según la respuesta oficial que acaba de dar la Xunta a una petición formal de Praza.gal al amparo de la Ley de Transparencia, en el caso de la Medalla de Galicia a la princesa Leonor, así como en las también entregadas este año unos días después a los alcaldes de Oporto y Braga, Rui Moreira y Ricardo Rio, no hubo ningún tipo de expediente administrativo. El Gobierno gallego se limitó a entregar a este diario, como “expediente de concesión” en el caso de Leonor de Borbón, el decreto final publicado en el Diario Oficial de Galicia el 10 de julio, que solo justifica la concesión “en atención a los méritos que concurren”, sin detallarlos.

La petición oficial de este diario hacía referencia a los requisitos de tramitación exigidos en el reglamento de las Medallas de Galicia, pero la respuesta de la Xunta es que en este caso la propuesta del galardón fue del conselleiro de Presidencia, como canciller de la medalla, “sin que se presentasen propuestas razonadas por otras autoridades, instituciones o entidades públicas o privadas gallegas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Decreto, por lo que no resulta necesario el inicio del expediente de investigación de los méritos”. Es decir, la Xunta no ponderó los méritos de la Princesa de Asturias en comparación con otras posibles personas galardonadas y, si los valoró de algún modo, no dejó constancia administrativa de esa actuación.

La Xunta no solo dice que no hubo “expediente de investigación de los méritos”, sino que tampoco facilita ningún otro tipo de expediente administrativo previo al Consello da Xunta que el 7 de julio aprobó el decreto de concesión que se publicaría en el DOG tres días después. Sin embargo, la concesión de la medalla a Leonor de Borbón ya era conocida un mes antes. Una entrega que acabó realizándose el 14 de julio, en un acto separado del Día Nacional de Galicia al que tradicionalmente se ligaron esas distinciones.

El TSXG requiere a la Xunta el expediente de la Medalla de Galicia a petición de Esculca

El Observatorio para la Defensa de los Derechos y Libertades Esculca considera que la distinción a la princesa Leonor “carece de fundamento” y está impulsando un “control judicial” sobre ella.

El Observatorio hizo público este miércoles que, tras presentar un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de concesión de la Medalla de Galicia a la princesa Leonor, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de requerir a la Xunta el expediente administrativo completo del proceso.

Esculca quiere “saber cuáles fueron las razones para otorgar dicha distinción que, a nuestro juicio, carece de fundamento”. Por eso presentó el recurso contencioso-administrativo contra la Xunta, con el que dice que “podrá llevarse a cabo un control judicial sobre la misma”. Ese recurso fue admitido a trámite, según reveló este miércoles Esculca, y el TSXG acaba de pedir a la Xunta “que aporte el expediente administrativo completo relativo al procedimiento para acordar la concesión”.

Según la respuesta oficial de la Xunta recibida por Praza.gal en la petición formal de transparencia formulada por este diario al margen del proceso de Esculca, dicho expediente no existe y se limita al propio decreto de concesión de la medalla.