Madrid y Ávila contienen los incendios antes de la ola de calor mientras el fuego de la Vall d’Uixó sigue sin control

Los grandes incendios de Madrid y Ávila afrontan este miércoles una nueva fase. Tras varios días marcados por el avance de las llamas, los equipos de extinción concentran ahora sus esfuerzos en consolidar los perímetros, apagar los puntos calientes y evitar reproducciones. La mejoría ha permitido que decenas de miles de vecinos comiencen a regresar a sus casas, aunque los fuegos continúan activos y todavía quedan localidades evacuadas o confinadas.

El cambio de escenario llega, además, el mismo día en que comienza oficialmente la cuarta ola de calor del verano. El episodio se prolongará al menos hasta el domingo y elevará el peligro de incendio hasta niveles extremos por la combinación de temperaturas muy altas, baja humedad y viento de componente sur, que puede soplar con fuerza en algunos puntos.

En Madrid, 24.000 personas evacuadas han podido regresar a sus viviendas y otras 20.000 han salido del confinamiento. En Ávila, las autoridades han autorizado el realojo en cinco municipios y han levantado las restricciones en otros dos. La desescalada, sin embargo, sigue siendo parcial: 11.000 personas permanecen evacuadas en la Comunidad de Madrid y otras doce localidades continúan desalojadas en la provincia abulense.

El panorama es más complicado en Castellón. El incendio declarado el sábado en la Vall d’Uixó afronta su quinta jornada activo y todavía fuera de control después de quemar unas 10.000 hectáreas. Los rebrotes registrados durante el martes y las dificultades de los medios aéreos para operar por la acumulación de humo mantienen desalojadas a otras 10.000 personas en el interior de la Sierra de Espadán.

Madrid supera la noche sin reproducciones

El incendio de la Sierra Oeste madrileña no ha registrado reproducciones durante la noche, uno de los principales objetivos del operativo ante el aumento de las temperaturas. Bomberos de la Comunidad de Madrid, bomberos forestales y agentes forestales han trabajado durante la madrugada en la consolidación del perímetro y el enfriamiento de las zonas que todavía conservan calor.

La vigilancia continúa especialmente en el entorno del río Cofio y del pantano de San Juan, uno de los puntos que más ha preocupado durante los últimos días. Las llamas no han experimentado avances significativos en las últimas horas, pero los efectivos mantienen las líneas de defensa para impedir que el calor y el viento reactiven el frente.

La evolución favorable permitió levantar el martes las evacuaciones en Fresnedillas de la Oliva, Zarzalejo, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo. En total, 24.000 personas pudieron regresar a sus casas y otras 20.000 dejaron de estar confinadas.

Todavía continúan evacuados unos 11.000 vecinos de Robledo de Chavela y Valdemaqueda, además de los residentes de El Encinar del Alberche, en Villa del Prado, y de cinco urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias: Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz.

Un millar de los vecinos realojados durante el martes regresó a sus municipios en 29 autobuses interurbanos habilitados por la Comunidad de Madrid. Los vehículos trasladaron a residentes de Aldea del Fresno, Chapinería, Navalagamella, Colmenar del Arroyo, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Fresnedillas de la Oliva, Zarzalejo, Navas del Rey y Pelayos de la Presa.

El Consorcio Regional de Transportes mantendrá los autobuses a disposición de los servicios de emergencia para facilitar nuevos realojos conforme lo permita la evolución del incendio. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, presidirá este miércoles una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno para evaluar la situación y comenzar a definir las actuaciones de recuperación de los municipios afectados.

La mejoría también ha permitido reabrir una docena de carreteras en la región, entre ellas la M-501 y la M-507. Pese a ello, todavía permanecen cerrados cinco tramos en el entorno de Robledo de Chavela y San Martín de Valdeiglesias.

Ávila inicia el regreso, pero mantiene doce localidades evacuadas

La evolución favorable del incendio de Burgohondo, que ha arrasado más de 50.000 hectáreas dentro de un perímetro superior a los 160 kilómetros, permitió levantar el martes las evacuaciones en Fresnedilla, Higuera de las Dueñas, Burgohondo, Navaluenga y Pedro Bernardo. También terminó el confinamiento que permanecía vigente en Navaluenga y Las Navas del Marqués.

Los residentes han tenido que seguir itinerarios concretos para regresar sin interferir en las labores de extinción. La situación continúa siendo cambiante y las autoridades han pedido que se eviten los desplazamientos innecesarios hacia el perímetro afectado.

La desescalada no alcanza todavía a toda la provincia. Continúan evacuados Sotillo de la Adrada, La Adrada, Hoyo de Pinares, Piedralaves, Casavieja, Mijares, Casillas, Santa María del Tiétar, Gavilanes, Villanueva de Ávila, Navahondilla y la urbanización La Atalaya, en El Tiemblo. Cebreros y El Tiemblo permanecen confinados.

Los responsables del operativo trabajan ahora en contener las reproducciones y asegurar el perímetro antes de que la ola de calor complique nuevamente la situación. El peligro de incendios irá aumentando durante los próximos días y puede alcanzar niveles extremos en amplias zonas del país.

La Vall d’Uixó continúa sin control tras varios rebrotes

El incendio de la Vall d’Uixó llega a su quinta jornada sin estar controlado. El fuego ha calcinado ya alrededor de 10.000 hectáreas dentro de un perímetro de 75,5 kilómetros y se ha convertido en uno de los más graves registrados en los últimos años en la Comunitat Valenciana.

La Generalitat levantó el martes por la noche el confinamiento completo de La Vilavella y buena parte de las restricciones vigentes en Betxí y Onda. Sin embargo, continúan evacuadas unas 10.000 personas de catorce municipios del interior de la Sierra de Espadán: Aín, l’Alcúdia de Veo, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba del Pinar, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar, Azuébar y Almedíjar.

Vecinos de varios municipios de Madrid y Ávila retornan a sus hogares tras los incendios Ver más

En Betxí y Onda todavía permanecen confinadas o evacuadas varias urbanizaciones, además de la pedanía de Artesa. Los accesos a las localidades desalojadas continúan cerrados para facilitar el paso de los vehículos de emergencia.

La jornada del martes estuvo marcada por nuevos rebrotes en Artana y en el eje formado por Tales, Benitandús, Veo y l’Alcúdia de Veo. Algunos de estos avances quemaron de golpe superficies de entre 500 y 800 hectáreas, según los responsables de la extinción. Las condiciones atmosféricas volvieron a impedir que los medios aéreos trabajaran durante buena parte del día. La inversión térmica mantuvo el humo atrapado en los valles y redujo la visibilidad, por lo que los aviones y helicópteros no pudieron intervenir en las zonas más problemáticas hasta alrededor de las cinco de la tarde.

El operativo espera que los medios aéreos puedan incorporarse desde primera hora de este miércoles, aunque existe el temor de que la acumulación de humo vuelva a dificultar los vuelos. A las 9.00 horas está convocada una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado en el Puesto de Mando Avanzado de la Vall d’Uixó para revisar las evacuaciones y actualizar la superficie afectada.