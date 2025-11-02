Mazón informará en una comparecencia pública sobre el resultado de su reflexión y de la conversación con Feijóo

Las dudas se ciernen sobre el Palau de la Generalitat y sobre el futuro de Carlos Mazón al frente del Consell. Tras una conversación entre Alberto Nuñez Feijóo y Carlos Mazón que anunciaba a primera hora Cuca Gamarra, lo tratado se conocerá este lunes en una comparecencia pública del líder de los populares valencianos.

Según han informado fuentes del PP de la Comunitat Valenciana, en el marco de un proceso de reflexión que el president de la Generalitat y del PPCV anunció el pasado jueves, Mazón ha mantenido este domingo "varias conversaciones" con el presidente nacional del Partido Popular.

Asimismo, han señalado que a lo largo del día de mañana, Carlos Mazón informará del contenido de estas conversaciones en una comparecencia pública, para la que aún no hay convocatoria informativa.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, había anunciado este domingo que Feijóo hablaría durante esta jornada con el president de la Generalitat para analizar la situación política en esta comunidad.

"Hoy, el presidente Feijóo y Carlos Mazón mantendrán una conversación sobre el contexto político de la Comunidad Valenciana", ha dicho Gamarra en medio del debate interno abierto en el PP sobre el futuro de Mazón.

Tras el funeral por las víctimas de la dana, el president de la Generalitat aseguró que "se hacía cargo" de lo sucedido, y haría "una reflexión algo más profunda" que ha llevado a cabo a lo largo de estos cuatro días. Ya este sábado se barajaba la posibilidad de una posible dimisión o del anuncio de Mazón de no presentarse a las elecciones para liderar el PP de Valencia.

En caso de una paso al lado del president, los principales dirigentes del PP de la Comunitat Valenciana apoyan de forma unánime a Vicent Mompó como figura de consenso al frente del partido, según informaron a EFE fuentes de esta formación política.

Estas mismas fuentes han asegurado que los dirigentes regionales del PP en Valencia ya han trasladado a la dirección nacional del partido en Madrid su apoyo a Mompó, presidente de la Diputación de Valencia.

El president de la Generalitat afronta una semana complicada, que arranca este lunes con la declaración como testigo, ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana, de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con él en el restaurante El Ventorro el 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que causaron 229 muertos en Valencia.

Además, el martes representantes de las asociaciones de víctimas de esta tragedia comparecerán en la comisión de investigación de la dana en el Congreso.

El miércoles está prevista, según anunció el propio Mazón en septiembre, una remodelación del Consell tras la salida, que acordará un día antes el pleno de Gobierno valenciano, del actual vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación tras la dana, Francisco José Gan Pampols.

Mazón preside el Partido Popular de la Comunitat Valenciana desde 2021, entonces bajo la dirección nacional de Pablo Casado, y es president de la Generalitat desde 2023, tras ganar las elecciones autonómicas de mayo aunque sin mayoría, y gracias a cerrar dieciséis días después un pacto con Vox, que se convirtió en socio de gobierno hasta el verano siguiente, cuando salió del Consell y del resto de gobiernos autonómicos.