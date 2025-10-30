Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia: "El funeral de la dana fue orquestado por Moncloa"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó (PP), ha señalado que el funeral de Estado por las víctimas de la dana fue "un acto organizado y orquestado por Moncloa", a la que ha acusado de llevar tiempo "instrumentalizando a las víctimas" de esta catástrofe, según informa EFE.

En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar el curso 'El papel de los ayuntamientos frente a acontecimientos catastróficos: la planificación y gestión de las emergencias', Mompó ha considerado "una falta de respeto institucional que el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y que sus majestades no puedan entrar juntas a un acto".

"Eso no lo orquestaron las víctimas, eso lo orquestó quién preparó el acto, y ahí está el error", ha asegurado el también presidente provincial del PP, quien ha considerado que los familiares, las víctimas y la ciudadanía "tienen derecho a expresar su dolor como consideren oportuno" y los políticos tienen que estar a la altura, "empatizar más con ellos y entender su dolor".

Sin embargo, ha denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "utilizó al rey para proteger su imagen", algo que no le sorprende a estas alturas pues llevan tiempo "instrumentalizando a las víctimas" de esta catástrofe.

Para Mompó, lo importante en el funeral de ayer no era ni el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ni Pedro Sánchez, ni siquiera los reyes, lo importante eran las víctimas, y ha manifestado que el acto fue "muy emotivo", incluso para los que no perdieron ningún familiar hace un año.

"El tiempo ayudará a formarnos, a educarnos, a prepararnos y a vivir con este dolor, pero es un dolor que no va a curar nunca, especialmente para los familiares de las víctimas, para los que lo han perdido todo, que van a tener que convivir con esto ya para siempre", ha dicho.

Sobre la posición del PP respecto a la situación de Mazón, tras los gritos que recibió por parte de algunos familiares de víctimas, el dirigente popular ha dicho que el partido hace lecturas internas "y hay cosas que quedan dentro de la vida del partido y de las decisiones que se toman con los dirigentes".

Ha reconocido que el de ayer "no fue un acto agradable para nadie, especialmente para los familiares de las víctimas", y ha señalado que las decisiones que se que se tengan que tomar se harán como hacen siempre.

"Yo nunca me he escondido de tomar decisiones", ha dicho, antes de apuntar que como presidente provincial del PP, tiene "ámbito competencial para tomar algunas decisiones, otras no", pero ha insistido en que nunca se va a esconder ni a "dejar de dar la cara".

Ha asegurado que el partido "toma decisiones todos los días", otra cosa es que "haya decisiones que se puedan tomar, otras que no se puedan tomar y otras que se toman y la gente puede entender o no puede entender".

"Mi convicción es que el presidente del Gobierno de España no es un digno presidente del Gobierno, pero las elecciones son las que son, el resultado es el que es y al final Vicent Mompó no decide ni pone al presidente ni de la Generalitat ni del Gobierno", ha indicado.