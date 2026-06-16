Mercedes González: "No he participado jamás en una trama contra la UCO"

Máxima expectación en el Senado. La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha afirmado al inicio de su comparecencia en la comisión de Interior: "No he participado jamás nunca en ninguna trama o conspiración contra la UCO ni contra la UDEF ni contra cualquier unidad. Ni influenciada por Leire Díez ni por ninguna persona".

González ha señalado, además, en sus primeras palabras, que nunca se reunió con Díez en alguna dependencia oficial de la Guardia Civil y que nunca ha adoptado alguna medida "contra algún agente de la UCO o de la UDEF como elemento de presión para alterar investigaciones que afectan al Gobierno".

"No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna unidad", ha añadido la directora de la Guardia Civil, que ha subrayado a la vez: "Nunca me he reunido con agentes o mandos para interesarme por investigaciones".

“No creo haber faltado a mi deber, he cumplido con dignidad cada una de mis obligaciones”, ha proseguido en su primer turno González, que ha puesto en valor su “ética, responsabilidad y trabajo”.

Asimismo, ha querido mostrar su “respeto, admiración y cariño por la Guardia Civil”: “Esta es mi casa”. Para enlazar con esta idea: “No controlo a nadie por la puerta de atrás. Lamento que el cuerpo se haya visto afectado. Mis más sinceras disculpas”.

Sus encuentros “breves” con Díez

González ha detallado que supo por primera vez de Díez cuando era delegada del Gobierno en Madrid y la exmilitante ocupaba la dirección de Relaciones Institucionales de Correos. Se intercambiaron varios mensajes siempre relacionados con la situación de conflictividad laboral en esa empresa: “Nunca nos conocimos personalmente”.

Ahí se ha adentrado en los tres encuentros que señala el informe de la UCO cuando ya González estaba al frente de la Guardia Civil. Ha reconocido que la primera vez fue tras su nombramiento en una cafetería cercana a la sede de la Benemérita: “Nos vimos personalmente, tuvimos un breve encuentro en el que me trasladó su situación laboral y me comunicó que volvía al periodismo como freelance”.

“No me dijo ni dónde ni para quién trabajaba. Nunca habló de alguna investigación en curso. Fue una mera toma de contacto”, ha relatado, para mostrar su impresión de que la buscaba para algún tema de relación laboral o para su agenda como informadora.

Ha señalado que no recuerda el “segundo hipotético encuentro” que aparece en el informe de la UCO: “Ese día y a esa hora estaba reunida en las instalaciones de la Guardia Civil”

El tercer encuentro se produjo el año pasado, ha relatado González, quien ha indicado que fue también en una cafetería y que Díez empezó hablándole de la situación de salud de un familiar. En un momento, la exmilitante la plantea que el agente Rubén Villalba vuelva a su anterior destino. La directora de la Guardia Civil rechazó “de plano” esa posibilidad y dio por terminado el encuentro de manera inmediata.

“Desde entonces no volví a mantener ningún tipo de encuentro. Jamás volví a verla”, ha apostillado, para indicar que siempre fueron encuentros “cortos” -”no más tiempo de un café”-, y “sin temas predeterminados”. “Nunca me pidió ni frenar ni entorpecer investigación alguna en curso”, ha remarcado.

González ha dicho que ni ella ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han mentido sobre su relación con Díez: “No he negado que la conozca. pero no he mantenido ninguna reunión con Díez para esa supuesta campaña de intromisión y de intentar entorpecer una investigación”.

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Asimismo, ha indicado que “jamás, nunca” se ha visto algún miembro de su gabinete con la exmilitante. Y también ha dicho que “jamás, nunca” han salido fondos reservados para pagar a Díez.

Ante las acusaciones de las derechas de influir en la UCO, la directora de la Guardia Civil ha señalado que el teniente general Antonio Balas sigue en su mismo puesto, y lo ha defendido por su labor "escrupulosa".

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