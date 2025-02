La oposición a Trump y el choque con el PSOE cohesionan al espacio de Sumar

“Estamos ante un momento de dificultad histórica”. Este sentimiento lo verbalizaba uno de los principales diputados del grupo de Sumar al finalizar el Pleno. Los pasillos del Congreso estaban a medio gas este martes por la tarde. La actualidad nacional ha quedado equinada ante los acontecimientos que zarandean al mundo entero desde la llegada de Donald Trump. Se abre paso un nuevo orden mundial, donde la Administración norteamericana está dejando de lado a los socios europeos.

La política internacional ha irrumpido de lleno en el escenario nacional. Y, además, España es uno de los pocos faros de izquierdas que quedan en el escenario occidental. Una reflexión política que se abre camino estos días dentro del espacio de partidos que conforman el grupo de Sumar es que, a pesar de la mala racha en el último año y las suspicacias anteriores, se debe repetir una fórmula de unidad en las próximas elecciones generales.

“Llámalo Frente Popular, candidatura de unidad o lista X, pero hay que repetir una coalición potente de partidos con el mismo objetivo: reeditar el Gobierno progresista”, explica una fuente del núcleo duro de Movimiento Sumar y miembro de los primeros equipos de Podemos. En esta tesis están en estos momentos partidos como Izquierda Unida, Compromís, Movimiento Sumar, Más Madrid y CHA, con la vista puesta también en la formación de Ione Belarra, que por el momento sigue su propio camino y quiere trabajar por una izquierda “autónoma y no sometida” al PSOE.

Salir del 'shock'

Sumar ha vivido un año muy duro. Después de que Podemos se saliera del grupo parlamentario, el espacio pilotado por Yolanda Díaz tuvo un mal resultado en las elecciones europeas con tan solo tres escaños (los mismos que Se Acabó la Fiesta). Esto provocó que la vicepresidenta segunda dejara la dirección de Movimiento Sumar. Además, sufrió un auténtico terremoto con el caso de Íñigo Errejón, acusado de abusos sexuales por varias mujeres.

Fue todo un shock. Un espacio tocado electoralmente en las encuestas, sin liderazgo y con los partidos exigiendo su propio espacio. Pero las formaciones que siguen integrando el grupo de Sumar en el Congreso indican durante estas horas que se ven con fuerzas y más cohesionadas por varios factores: el contexto internacional con la amenaza de Trump, el papel que está jugando Díaz en el Gobierno con el impulso de la reducción de la jornada laboral, el choque con el PSOE por la tributación del IRPF por parte de los perceptores del salario mínimo y la propia reorganización interna en el Congreso bajo la batuta ahora de Verónica Barbero.

Trump tiene en vilo ahora mismo a Europa con su amenaza de una guerra comercial, su negociación bilateral con Rusia para acabar con la guerra de Ucrania sin escuchar a Kiev y Bruselas y los embates de su vicepresidente, JD Vance, contra el propio sistema democrático europeo en la Conferencia de Seguridad de Munich. “Esto un ataque directo contra la democracia”, reflexionan desde Sumar. Esto atornilla más el camino hacia la unidad aunque no haya elecciones generales todavía a la vista. Desde el núcleo duro de IU, la fuerza que se presenta ahora mismo como vehicular en el espacio, se traslada: “Si lo veíamos antes de Trump, cómo no lo vamos a ver ahora más”.

En el espacio, como reconocen varias fuentes, se presiona en el ámbito gubernamental para tomar medidas, que es la principal vía para que los ciudadanos vean la diferencia con la ultraderecha. Son conscientes los diputados de Sumar de que se abre también un frente difícil con el PSOE por el tema del gasto en defensa, pero creen que hay que priorizar que se haga en el ámbito europeo y defender la coalición progresista a la vez. Nadie vislumbra un escenario de ruptura.

Varias fuentes de Sumar en el grupo parlamentario también coinciden en la importancia del mensaje a los ciudadanos en unos momentos “tan de incertidumbre”, a la vez de que hay que trasladar “optimismo”. “España es el último dique que va a quedar posiblemente ante la ola reaccionaria después de las elecciones de Alemania este fin de semana. Es muy complicado, pero hay que fortalecer el Gobierno y, sobre todo, hacer políticas de izquierdas”, reflexiona una diputada. Con la unidad en el horizonte, pero “cada uno con sus tiempos”, añade otro miembro de Sumar en el Congreso, que apostilla: "Ya veremos cómo se llama la lista, cómo se hace y quién la encabeza, pero eso no es importante".

El camino de la unidad se está sembrando entre estos partidos. Incluso hay movimientos a escala regional que están pasando desapercibidos en los medios nacionales como lo que está sucediendo en Aragón, donde han empezado a tejer alianzas en actos formaciones como CHA y Equo, con invitados como Compromís y Pedro Santiesteve (exalcalde de la capital autonómica), con la idea de frenar el “avance de las derechas”. Fuentes de la Chunta hablan de que hay que ir construyendo una candidatura “potente” para las próximas citas electorales y dejar de lado las batallas internas: “Al final Sumar y Podemos son lo mismo”.

Fuentes consultadas de Compromís también apelan a construir una candidatura única ante el momento histórico que se está viviendo. Asimismo, hilvanan ante las posibles diferencias por los nombres: “Yolanda Díaz es un referente. Como también lo es Irene Montero. Es una falacia decir que los dos nombres son excluyentes”.

Díaz marca perfil

En Movimiento Sumar se han intensificado en las últimas semanas las llamadas a la unidad de la izquierda. La propia vicepresidenta segunda dijo que era “posible e imprescindible” durante una entrevista con infoLibre. El partido celebrará a finales de marzo su asamblea, donde elegirá a sus nuevos coordinadores (será una bicefalia con un hombre y una mujer). En los documentos programáticos se reconoce la necesidad de alianzas y de respetar especialmente a las fuerzas progresistas que ya tengan asentamiento en sus territorios (apelaciones, sin citar concretamente, a Más Madrid y a Compromís).

En el grupo parlamentario, donde algunos diputados fueron muy críticos con la forma de Díaz de pilotar Movimiento Sumar, reconocen ahora que la figura de la vicepresidenta segunda vuelve a estar muy en forma políticamente con sus batallas contra el PSOE para sacar la reducción de la jornada laboral y eximir la tributación del SMI. “Su mejor versión es cuando es la ministra de Trabajo”, señalan fuentes parlamentarias.

Podemos, la vía de la izquierda "autónoma"

En el espacio de Sumar hacen apelaciones a la unidad y tienen la mirada puesta también en Podemos, conscientes de que es necesario contar con el partido de Ione Belarra para poder ser competitivos en unas elecciones. Los morados también están inmersos en el proceso de la quinta asamblea (que se celebrará los días 11 y 12 de abril). En esta cita, según los documentos enviados a las bases, no está previsto abordar el tema de la unidad.

La tesis que tienen en la dirección de Podemos es que ahora Sumar reabre el tema de la unidad por presión del PSOE para tener preparados todos los escenarios por si quiere Pedro Sánchez pulsar el botón del adelanto electoral. Pero en el partido indican que están centrados en los temas importantes como la vivienda. El diputado Javier Fernández se refirió a ello este martes: "Este es el debate de todas las semanas pero siento decirles que no tenemos nada más de lo que informar. Podemos está en lo que tiene que estar, que es en desplegar la agenda social que no quiere sacar adelante el Gobierno como que se apruebe el impuesto a las energéticas, que haya una mayor redistribución fiscal y que no se hagan barrabasadas como cobrar el IRPF a los sectores más pobres”.

“Creo que estas llamadas a la unidad obedecen más a las internas de otros partidos que ven como su apoyo electoral está bajando y que Podemos por su parte tiene un crecimiento lento pero sostenido a base de hacer propuestas coherentes y sobre todo de ser coherente en el Congreso y de votar de forma coherente", argumentó.

El portavoz del partido, Pablo Fernández, explicó asimismo este lunes: "No hay ningún tipo de novedad. Estamos centrados en poner a la izquierda en pie, una izquierda autónoma, una izquierda no subordinada al PSOE, una izquierda capaz de dar respuesta a los problemas de la mayoría social, una izquierda que no grave al SMI, una izquierda que no exima de impuestos a los ricos, una izquierda que sea capaz de dar solución a los problemas de la vivienda. En definitiva, una izquierda autónoma y valiente que sea capaz de levantar derechos sociales sin estar subordinada al PSOE".