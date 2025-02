Ortuzar renuncia a ser candidato y deja vía libre a Aitor Esteban para presidir el PNV

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha comunicado este jueves en una carta a la militancia que renuncia a presentarse para la reelección en la segunda vuelta del proceso electoral interno, con lo que deja vía libre al portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, para liderar el partido, según recoge EFE.

Tras el paso atrás de Ortuzar, que llevaba doce años en el cargo, será previsiblemente Aitor Esteban el nuevo presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), ya que el otro candidato que ha pasado a la segunda vuelta, el guipuzcoano Markel Olano, posiblemente también renuncie a ser candidato.

En su carta a la militancia, titulada Es momento de unidad, Ortuzar explica que con dos candidaturas el "riesgo de división" es "alto" y que debe "pensar ante todo en el partido y su futuro".

El todavía presidente, que ha recordado que en la primera vuelta ha sido el que más apoyos ha recibido y que superó a los otros dos candidatos juntos, ha justificado su renuncia en que hay "una parte menor pero significativa" de la militancia que promueve que la renovación del PNV también incluya al presidente.

Ortuzar ha señalado que inicialmente tenía pensado no presentarse a la reelección pero que veía "dos pulsiones diferentes" respecto de cuál debía ser el alcance de la renovación interna. "Me convencieron y me convencí de que debía ofrecerme para seguir un mandato más, si la militancia así lo quería", ha añadido.

Una parte de la militancia propugnaba "una renovación total", incluida la presidencia del EBB, mientras que otros "optaban por mantenerla para dar tiempo a que los cambios habidos hasta ahora se consolidaran", pero le "convencieron y me convencí de que debía ofrecerme para seguir un mandato más, si la militancia así lo quería". "Vistos los resultados de esta primera vuelta, creo, sin embargo, que debo reconsiderar mi posición y volver a mi primera convicción íntima, que era la de que debía dejar paso a la renovación", ha dicho.

Ortuzar ha agradecido ser el más propuesto para presidir el EBB y pide a los militantes que entiendan su renuncia porque ha surgido otra candidatura con la "suficiente ambición" para asumir la presidencia del EBB, en referencia a Aitor Esteban, y él debe "pensar ante todo en el partido y su futuro". "Por muy bien y civilizadamente que queramos hacer un proceso de segunda vuelta con dos candidaturas enfrentadas, el riesgo de división en el seno del partido sería alto y una irresponsabilidad. Es momento de unidad, y es lo que creo que debo promover yo ahora", ha añadido.

Ortuzar, que ha destacado el "grandísimo honor" que ha sido para él presidir el PNV, ha deseado a la nueva Presidencia "mucho acierto y suerte para que su gestión sea exitosa y pueda mantener al partido en las altas cotas de representación institucional" que ahora tiene, o "incluso superarlas". "Siempre tendrán toda mi ayuda y apoyo en esa misión", ha asegurado.