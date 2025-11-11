El periodista que reveló el correo clave no habló con García Ortiz y lo tuvo seis horas antes

Miguel Ángel Campos, el periodista de la Cadena SER que reveló la noche del 13 de marzo el correo clave del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que tuvo acceso a su contenido seis horas antes que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con quien no habló "en ningún momento", según informa EFE.

Su declaración se antoja crucial habida cuenta de que el instructor acotó la revelación de secretos en la supuesta filtración del fiscal general a este redactor, quien en fase de instrucción dejó claro que él tenía la información antes de que el fiscal tuviera acceso al correo a las 21:59 del 13 de marzo de 2024 y negó que se lo hubiera proporcionado García Ortiz. De ambas cosas se ha ratificado.

Así, ha negado que su fuente fuera el fiscal general y, como todos aquellos periodistas que han comparecido hasta la fecha, se ha acogido a su secreto profesional para no revelar su fuente. Pero sí que ha precisado que desde la Fiscalía de Delitos Económicos, a donde llegó el correo del abogado Carlos Neira. se produjeron "reenvíos" de ese email, es decir, que más personas tuvieron acceso a su contenido.

Como ya dijera en instrucción, Campos ha detallado que su fuente le llamó para que fuera a su despacho y ver el email, en formato correo y no un word con el mismo, que decía que la propuesta de conformidad había partido del letrado de Alberto González Amador, cuyo contenido escribió por completo. Llegó a las 15:34 horas del día 13. García Ortiz no tuvo acceso hasta las 21:59 horas.

Luego, ha explicado que cuando se dirigía a su trabajo, esa fuente le llamó para decirle que no podía revelar el correo porque se podía "meter en un lío" dado que no sabía "cuantas personas habían tenido acceso al correo", por tanto, no le deja publicarlo pues él "podía resultar identificado" como fuente.

Tras ello, trató de buscar "otra fuente de confirmación" sin decir nada a nadie del correo, para evitar una "voladura controlada", ni tampoco a sus jefes para "no provocar una situación de tensión".

Así las cosas, se fue a ver el partido del Atlético de Madrid a un bar cuando recibió una llamada de su trabajo avisándole de la noticia de El Mundo, que decía que el pacto había salido de Fiscalía.

De inmediato, se puso a llamar a muchas personas, entre ellas a su fuente, que no le cogió el teléfono, y al fiscal general "para verificar si esa información era cierta o no". "Le llamé, sí, como estuve llamando a mucha gente aquella noche. Tenía, creo, el mismo móvil, estaba desesperado, necesitaba esa información, pero saltó el buzón de voz", ha explicado.

Por eso, ha dejado claro que "en ningún momento" habló con García Ortiz, ni tampoco le envió un mensaje ni le llamó por WhatsApp al tiempo que ha precisado que no ha tenido "nunca una relación personal ni siquiera profesional intensa con García Ortiz". Mientras seguía con las llamadas, Campos, además, dio instrucciones a sus jefes para que no publicaran ninguna información citando a El Mundo porque "sabía que era falsa, que era un bulo".

Finalmente, la fuente le respondió poco antes de las 23 horas y le autorizó a revelar el contenido del correo tras convecerle "con el argumento de que no había ningún secreto porque el secreto eran las negociaciones". Entró en antena a las 23.25 horas. "Mi noticia revelaba la verdad". Campos informó del contenido del email, de su contenido y de que la Fiscalía preparaba una nota de prensa para desmentir a El Mundo.