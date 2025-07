El PP redobla su ofensiva contra el fiscal general mientras el Gobierno reitera su “apoyo total”

Álvaro García Ortiz es la pieza a batir este verano por parte del Partido Popular. Génova 13 ha dado la orden de redoblar su ofensiva contra el fiscal general del Estado, después de que el Tribunal Supremo confirmara su procesamiento en el caso por supuesta revelación de secretos en relación a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Los populares quieren elevar este proceso (que sigue adelante en el Supremo por dos votos a favor contra uno) a ese clima que trasladan de magma de corrupción del Gobierno central. Pero el fiscal general, como señalan fuentes de su entorno, no tiene intención de dejar su cargo y el Gobierno central reitera su respaldo total a la figura de García Ortiz.

Los populares se lanzan durante estas horas contra García Ortiz, obviando en todo momento el origen de la causa en la investigación por fraude fiscal de González Amador ni que fue la Comunidad de Madrid la que remitió a los medios una versión falsa de que supuestamente era la Fiscalía la que había ofrecido un pacto a la pareja de la presidenta madrileña. La realidad es la contraria: fue el abogado de González Amador quien en un correo reconoció los supuestos delitos y buscaba un acuerdo para evitar la cárcel.

Los populares quieren que caiga García Ortiz y, además, relacionarlo con una supuesta orden dada desde el Palacio de La Moncloa, cosa que descarta incluso el auto del Tribunal Supremo. Para ello, todos los principales colaboradores de Alberto Núñez Feijóo tienen la estrategia de ir a por el fiscal general en un momento en el que el PP se ve erosionado por la irrupción del caso Montoro.

Las voces duras del PP

El nuevo ‘número dos’ del partido, Miguel Tellado, indicó este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protege a García Ortiz porque “los presuntos delitos que ha cometido fueron ordenados desde La Moncloa”. Asimismo, el secretario general de los populares manifestó que el Ejecutivo debe exigir la dimisión a García Ortiz porque “el que tiene entre sus tareas perseguir los delitos no puede sentarse en el banquillo para dar cuenta de los presuntamente propios”.

También salió otra de las voces más duras de los populares, Ester Muñoz, con el mensaje de que si el fiscal general no dimite, el Gobierno debe cesarle porque “no está cumpliendo bien sus funciones”. Asimismo, el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, quiso abonar una teoría de la conspiración preguntando “qué sabe el fiscal de Sánchez, de su Gobierno o de su partido que no le pide que dimita” y si el jefe del Ejecutivo ha llegado a un “pacto de silencio” con García Ortiz. Los populares, dentro de esta ofensiva, han reclamado a Francina Armengol que convoque una sesión extraordinaria para que comparezca el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En el entorno de García Ortiz rechazan que vaya a dimitir y recuerdan las reflexiones que hizo él mismo en público el mes pasado en Galicia durante unas jornadas sobre la ley del jurado: “La mentira no puede derrotar a un fiscal general”. Señaló entonces: “Autoricé una nota de prensa para desmentir una infamia y en el tiempo transcurrido no ha cambiado absolutamente nada. Por eso creo que debo permanecer en el puesto”. La defensa de la pareja de Ayuso ha pedido contra él cuatro años de cárcel.

Respaldo del Ejecutivo

El Gobierno central sigue manteniendo su respaldo intacto al fiscal general, a pesar de las ambiguas declaraciones que dejó en público este miércoles la titular de Defensa, Margarita Robles, que lanzó estas palabras: "Las dimisiones son siempre una cuestión personal, cada uno tiene que saber, en función de su responsabilidad, lo que tiene que hacer en cada momento". "Yo no soy quién para decir al fiscal general del Estado lo que tiene que hacer y creo que ahora es el momento de dejar trabajar y tener plena confianza en el Tribunal Supremo y en las instituciones". Para criticar al hilo: "No vale todo en política y el Partido Popular aprovecha todo para ir contra el Gobierno, y yo creo que, en este caso, al PP no le importa tanto el fiscal general del Estado ni la justicia, a la que durante muchos años ha estado abandonando, sino que quiere utilizar esto como un instrumento más contra el Gobierno".

Fuentes de La Moncloa, consultadas tras esas palabras de Robles, remarcaron el “apoyo total” del Gobierno a García Ortiz: “Creemos en su inocencia. Y en la palabra de los periodistas que fueron a declarar”.

El respaldo ya lo evidenció el propio presidente del Gobierno en su comparecencia ante los medios tras reunirse con el rey en el Palacio de Marivent en Palma de Mallorca pocas horas después del auto de confirmación de procesamiento. El jefe del Ejecutivo indicó: "Creemos en su inocencia y, por tanto, cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España".

En el Gobierno se fijan atentamente en el voto particular emitido por el magistrado Andrés Palomo del Arco que ha dejado por escrito que la causa debería haberse archivado porque no reveló ningún dato que no se conociese públicamente con anterioridad sobre el caso de la pareja de la presidenta madrileña.

El magistrado argumenta en su escrito de 39 folios que para procesarle por ese delito no basta "una narración trabada, verosímil, como si de una obra de ficción se tratara, [...], sino que exige un examen de suficiencia del acervo acusatorio sobre la perpetración del hecho por parte del investigado, donde su participación sea al menos tan posible o fuerte como la contraria". Con la idea además de que no existe un fundamento indiciario suficiente que posibilite racionalmente una condena".

Asimismo, pone sobre la mesa: "Es precisamente el referido entorno de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, quien otorga relevancia pública a Don Alberto González Amador, al asumir su defensa en los medios. Y justifica plenamente la petición de información por parte del Fiscal General del Estado". Este voto particular evidencia que ya no hay unanimidad respecto al procesamiento del fiscal y da un balón de oxígeno a García Ortiz de cara al juicio.