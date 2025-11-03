"Apelo a la responsabilidad para elegir nuevo president": claves de la comparecencia de Mazón

Las claves del discurso de Carlos Mazón ha pronunciado en la declaración institucional en la que ha anunciado su dimisión como president de la Generalitat Valenciana un año después de la dana en la que murieron 229 personas son las siguientes, según recoge EFE:

- "Sé que cometí errores, lo reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe: no sabíamos que el barranco del Poyo se desbordaba, no supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30, ni que la tragedia tuviera esa magnitud".

- "Por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, la información de la que no dispusimos, las ayudas que no llegaron y, sobre todo, que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación. Pero ya no puedo más".

- "Es momento de reconocer los errores propios, aquellos que me sitúan en el centro de la crítica política como máximo responsable de la Generalitat Valenciana en el peor día de nuestra historia y en los inmediatamente posteriores".

- "No pedimos la declaración de emergencia nacional porque, según el propio Gobierno, no iba a traer más efectivos ni iba a hacer que llegaran antes. La realidad es que los días posteriores descubrimos que nos quisieron dejar solos por estrategia política".

- "A mediodía, el temporal se centraba en Utiel y yo debí haber tenido la visión política de cancelar mi agenda y desplazarme hacia allí. Con ello cometí otro error, permitir que se instalara en el imaginario social la idea de un president ajeno a la emergencia".

- "Seguro que hubo cosas que debieron funcionar mejor, pero jamás escatimamos en recursos, en esfuerzo y en trabajo incansable ante una devastación inimaginable. Más allá de estos errores, que reconozco sin ambages, también es cierto que ha habido una campaña brutal en la que algunos han intentado convertir en deporte nacional llamarme asesino".

- "Han llegado a decir que aquella tarde estuve de cumpleaños con políticos o expolíticos, incomunicado, con el móvil apagado, diseñando el urbanismo depredador y, por supuesto, el repugnante ataque machista que ni siquiera voy a mencionar".

- "La falta de ayuda en las dramáticas primeras horas fue clamorosa y sigue siendo hoy igual de clamorosa. Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos".

- "El daño que se ha producido no es solo material, es sobre todo emocional. El primero y más importante por el recuerdo de las 229 personas que perdieron su vida. El dolor es inimaginable no solo para las familias, sino también para todo el pueblo valenciano y español que aquellos días se volcó en sacar lo mejor de sí mismo para ayudar en un escenario apocalíptico".

- "Hoy es el primer día como excepción que haré referencia a mi persona tras estos días de recordatorio y aniversario, duros, profundos, desgarradores y, por qué no decirlo, crispados y en ocasiones crueles".

- "Hace meses parecía imposible que alguien creyera muchos de los argumentos que hemos defendido desde el principio, que la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó del desbordamiento del barranco, que la Aemet dijo que a las 6 el temporal se iba a Cuenca, que nadie había previsto la magnitud de las lluvias, que los medidores no funcionaban o que las obras habrían evitado la tragedia. A día de hoy todo esto se ha podido demostrar".

- "Siempre he puesto por delante de absolutamente todo la responsabilidad y el compromiso de la recuperación de mi tierra contra viento y marea. Liderar ese trabajo, bien encauzado ya, requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos, ya no".

- El pueblo valenciano "debe tener el impulso que merece, alguien que, con la mayoría que claramente votaron los valencianos, complete y consolide este nuevo tiempo que necesita la Generalitat, que demuestre que el Gobierno ya no tiene excusas para poder seguir arrastrando los pies, que ya no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie que justifique abandonar y despreciar a toda una tierra".

- "Apelo a la responsabilidad" de la "mayoría parlamentaria viva, vigente y en marcha" de les Corts Valencianes "para elegir nuevo president de la Generalitat".

- "Sé que el futuro president será capaz de continuar con la reconstrucción y quizá precisamente mi marcha haga que se enfoque esta tragedia con la objetividad que requiere".

- "El Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente, ha querido usar a las víctimas como ariete y ni pidiendo ayuda o recursos nos lo dieron ni siquiera en los días posteriores a la tragedia, cuando los necesitábamos con urgencia".

- "Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona".

- "Ha sido un honor servir a mi tierra como president de la Generalitat. Muchas gracias a todos los que me han ayudado a hacerlo realidad".