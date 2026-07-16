Transparencia total
Transparencia total
Buscar

LA NORMALIZACIÓN EN CATALUÑA

Puigdemont cree que el "partido" de la amnistía sigue: "Sabemos a quién nos enfrentamos"

  • El líder de Junts celebra el aval del TJUE y sitúa ahora la batalla en los tribunales españoles
El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ofrece declaraciones a los medios.
El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ofrece declaraciones a los medios. Glòria Sánchez / EUROPA PRESS

El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha señalado este jueves que el "partido" de la amnistía sigue en marcha, aunque "ahora ya no se jugará en Europa, sino en el Bernabéu": "Sabemos a quién nos enfrentamos y algunos no nos llamamos a engaño", ha advertido.

El Tribunal de Justicia Europeo avala la 'ley de amnistía'

El Tribunal de Justicia Europeo avala la 'ley de amnistía'

Ver más

En un mensaje en la red social X, Puigdemont se ha posicionado así después de que esta mañana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya determinado que la amnistía es conforme al derecho comunitario, lo que allana su regreso a Cataluña, a la espera de que el Constitucional decida si rectifica al Supremo y le aplica la ley.

"Hoy tenemos derecho a celebrar una victoria ganada a pulso. Sin embargo, el camino para acabar con la represión no ha acabado", ha indicado el expresidente catalán.

Puigdemont ha señalado que es necesario que termine la "represión", no para el "beneficio personal" de las personas directamente afectadas por la amnistía, sino "para poder recuperar fuerzas y recursos y centrarse en el objetivo principal, que es la independencia de Cataluña".

Más sobre este tema
logo infoLibre
Financiado por la Unión Europea
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Sociedad Española para la Transformación Tecnológica
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Esta empresa es beneficiaria de un préstamo de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

stats