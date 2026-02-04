Retrasan el desahucio de las exmonjas de Belorado al 12 de marzo

El Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos) ha decidido conceder un mes más de prórroga a las exmonjas de Belorado para que desalojen voluntariamente el monasterio burgalés, cuyo desahucio forzoso estaba previsto para el 10 de febrero.

En un auto, el tribunal rechaza los recursos presentados por las exreligiosas y establece el 12 de marzo como nueva fecha para el desalojo.

Según ha informado este miércoles el Arzobispado de Burgos en un comunicado, el nuevo auto de la jueza de Briviesca -fechado el 3 de febrero y contra el que no cabe recurso- ratifica la ejecución provisional del desahucio de las exreligiosas que había acordado en un auto previo del pasado mes de diciembre.

Y rechaza los cinco motivos expuestos por estas contra dicha ejecución, aunque atiende a su petición de prorrogar el plazo para el desalojo voluntario, que ellas fundamentaban en que el monasterio es su vivienda habitual, y señala como fecha para el desahucio el 12 de marzo a las 9:30.

Las exmonjas se habían opuesto a la ejecución provisional atendiendo a que la Audiencia Provincial de Burgos no había resuelto los recursos que presentaron en septiembre contra la sentencia del 31 de julio que dio la razón a la Iglesia católica y las obliga a desalojar el convento de Belorado.

Sin embargo, la Audiencia Provincial resolvió el pasado 29 de enero dichos recursos, rechazándolos y confirmando la sentencia de desahucio, por lo que este motivo de oposición de las exmonjas "ha perdido absolutamente la razón de ser", según recoge el auto de Briviesca.

También rechaza la jueza los argumentos de que las exmonjas están en situación de vulnerabilidad, pues ellas mismas han renunciando a esa consideración, ha recordado, y la condición de 'gran tenedor' del convento, pues tiene uso religioso no comparable con el uso de la vivienda habitual de un particular.

Y que, en caso de que la sentencia de desahucio fuese revocada, sería imposible o de extrema dificultad restaurar la situación o compensarlas económicamente, pues asegura la jueza que ante esa situación "hipotética" se les otorgaría o concedería la potestad de regresar al inmueble.

De este modo, el Tribunal de Instancia de Briviesca ha desestimado íntegramente la oposición de las exmonjas, a las que impone las costas, y ha acordado continuar con la ejecución provisional del desahucio, con nueva fecha para el 12 de marzo.