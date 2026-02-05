Rodalies recupera dos tramos con trenes lanzadera y prolonga la gratuidad

El servicio de Rodalies en Cataluña ha recuperado dos tramos de la R1 y de la R4 con trenes lanzadera, mientras que sigue trabajando para estabilizar la totalidad del servicio, un proceso sin fecha de finalización pero durante el cual se mantendrá la gratuidad. En declaraciones a los periodistas en la Estación de Sants, el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha explicado que la recuperación paulatina de los tramos de la R1 y R4 continuará este viernes, con la intención de "estabilizar las frecuencias" de estos nuevos trenes lanzadera.

En paralelo, se seguirá trabajando en los siguientes tramos aún pendientes de normalizar, con la intención de "recuperar la confianza" del usuario y que incremente el 25% de los viajeros habituales de Rodalies que se estima que han dejado de usar el servicio, ha afirmado Carmona.

Más de dos semanas después del accidente de Gelida (Barcelona), en el que murió el maquinista el pasado 20 de enero, la red de Rodalies ha empezado a recuperar la circulación en la línea R1, en el tramo entre Maçanet y Blanes (Girona), y en la R4 entre Terrassa y Manresa (Barcelona). En estos dos tramos, Adif ha estado trabajando estos días en reparaciones de taludes y trincheras, esencialmente, unos trabajos que han finalizado y han permitido reabrir los tramos. Por ahora, para garantizar la regularidad de la oferta, habrá un servicio lanzadera en tren entre estas estaciones, acompañado de un refuerzo de bus.

En el caso de Terrassa Nord-Manresa, el tren lanzadera tiene una frecuencia de cada hora; entre Blanes y Maçanet Massnes, es de cada hora y media.

Gratuidad sine die

En una comparecencia en el Parlament catalán, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha asegurado este jueves que el servicio de Rodalies será gratuito hasta que el sistema se estabilice "de manera sostenida" en el tiempo.

"La gratuidad se extenderá hasta la estabilización del sistema de manera sostenida, los días que sean necesarios, porque no podemos hacer pagar a los usuarios un servicio que no se da", ha subrayado.

Reabierto el túnel de Rubí

Adif ha reabierto parcialmente este jueves el túnel ferroviario de Rubí (Barcelona), cortado tras haberse detectado grietas en su bóveda y que bloqueaba el tráfico internacional de mercancías a través de Cataluña.

El cierre del túnel ha frenado la actividad en los puertos de Barcelona y Tarragona, y ha llevado a acumular cerca de 24.000 toneladas de acero en almacenes de Portbou (Girona), que se dirigían en su mayor parte hacia la industria automovilística.

La reapertura parcial se ha producido tras haber reforzado la estructura del túnel, en una longitud de 130 metros, mediante una "primera actuación para coser una fisura existente" con el anclaje de piezas de acero en la bóveda, ha señalado en un comunicado el Ministerio de Transportes.

Críticas a la falta de inversión

La Cambra de Comerç de Barcelona denuncia que el actual Plan de Rodalies acumula un retraso de unos 1.000 millones en el volumen de adjudicaciones previstas y de unos 800 millones en materia ejecución, y por ello ha reclamado ejecutar 1.000 millones al año de media entre 2026 y 2030 para recuperar el tiempo perdido.

La crisis ferroviaria en Cataluña se enquista como problema político para el PSOE en su granero de votos Ver más

En cuanto a la movilidad viaria, el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) ha cerrado este jueves, por motivos de seguridad, el carril de la AP-7 entre Martorell y Galida (Barcelona), en sentido sur, habilitado este miércoles para que pudieran circular exclusivamente autobuses interurbanos y de Renfe y así facilitar la movilidad ante las incidencias en Rodalies.

Según ha informado este jueves el SCT en un comunicado, se ha decidido suspender esta medida de un carril para autobuses autorizados por "motivos de seguridad", tanto viaria como de la obra que se está realizando en este tramo de la AP-7 para reparar la infraestructura tras el accidente mortal de tren del 20 de enero en Gelida.

El Ministerio de Transporte ha asegurado que se ha terminado la reparación del muro afectado por los deslizamientos de tierras, pero continúan los trabajos en el talud, que ya ha quedado estabilizado, y siguen las actuaciones para restablecer el firme de la calzada.