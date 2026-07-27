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INCENDIOS FORESTALES

Sánchez pide "extremar la precaución" ante el fuego porque "quedan horas difíciles"

  • El presidente sitúa como prioridad proteger a la población y pide paciencia a los desalojados y confinados ante el repunte previsto de las temperaturas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el PMA del incendio de La Vall d'Uixó.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el PMA del incendio de La Vall d'Uixó. Manuel Bruque (EFE)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este lunes a los ciudadanos que "extremen la precaución" ante los incendios forestales que asolan el país, ya que "quedan horas difíciles, complejas" por delante tras la previsión de una subida de las temperaturas para los próximos días.

En una declaración hoy desde el municipio de La Vall d'Uixó (Castellón), donde ha visitado el Puesto de Mando Avanzado (PMA), Sánchez ha dicho que la "prioridad" es defender "la vida de la gente, los núcleos de población y luchar contra el incendio, en este caso, el de Castellón", por lo que ha pedido "paciencia y comprensión a los ciudadanos que se ven desalojados y confinados en sus hogares".

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Sánchez ha alertado asimismo de que "quedan horas difíciles, complejas" frente al aumento previsto de las temperaturas anticipado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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