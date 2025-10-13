La siniestralidad laboral se cobra la vida de 489 trabajadores hasta agosto

Los accidentes de trabajo dejaron 489 fallecidos hasta agosto, según los datos publicados este lunes, en el inicio de una semana en la que UGT y CCOO se concentran para reclamar más seguridad en el trabajo después de que cuatro trabajadores hayan muerto en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid.

La estadística del Ministerio de Trabajo refleja que, aunque hubo nueve fallecidos menos que hace un año, la siniestralidad laboral sigue en cifras récord y mantiene una mayor incidencia en los sucedidos durante la jornada de trabajo (398, seis menos) que en los in itinere, es decir, en el camino de ida o vuelta del trabajo (91, tres menos).

La mayoría de los accidentes se produjeron en el sector servicios (180), seguido de la construcción (113), la industria (71) y la agricultura (34).