"Sorpresa y estupor" en el Gobierno por el auto de Peinado: "Se explica por sí solo"

"Sorpresa y estupor". Estas palabras son las que salen del Palacio de La Moncloa y del Gobierno después de conocerse que el juez Juan Carlos Peinado haya propuesto que la mujer del presidente, Begoña Gómez, sea juzgado ante un jurado popular por el presunto delito de malversación.

El auto se ha hecho público a primera de la mañana, a la vez que arrancaba la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Y, además, ha coincidido con el viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU.

La noticia ha corrido como la pólvora entre los diputados y los periodistas. La primera que ha roto el silencio ha sido la portavoz del Gobierno y titular de Educación, Pilar Alegría, que de manera breve pero rotunda se ha expresado en estos términos: "Surrealista, se explica por sí solo".

"Sistema de recursos garantista"

Minutos después ha hecho otra breve declaración el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ha aseverado ante los medios: "El sistema de recursos es muy garantista en nuestro sistema. Y, sin duda, un tribunal imparcial, pondrá las cosas en su sitio como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto".

El Gobierno no ha querido entrar directamente en citar al juez Peinado, cuya instrucción ha sido puesta en duda por parte de los socialistas en relación, pero ha vuelto a mostrar su "sorpresa y estupor" por el auto.

El juez Peinado da este paso, que comunicará el sábado por la tarde a la mujer del presidente, desgajando el delito de malversación del resto que investiga, lo que le lleva a enviar a un juzgado popular. En el Palacio de La Moncloa insisten, ante la estrategia de defensa de Gómez, que se remiten a las palabras de Bolaños sobre el sistema de recursos en España.

La decisión de Peinado vuelve a remover el tablero político un día después de que se confirmara el procesamiento del hermano del presidente y se conociera que la jueza manda al banquillo a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

En el nuevo auto, el juez Peinado acuerda la transformación de la pieza separada en la que ha investigado este delito "en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado" respecto a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y también respecto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

El magistrado indica que "se puede colegir, con las leyes de la lógica y de la empírica, que se cumple con el requisito de la verosimilitud de los hechos que hasta ahora no podía determinarse de una forma concreta", y que existen "indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos" para dar este paso.