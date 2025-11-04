Torres anuncia una demanda contra Aldama por intromisión al honor: "No hay mordidas"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado una demanda contra el comisionista Víctor de Aldama por intromisión en su honor familiar y personal, su intimidad y su propia imagen, tras las acusaciones de éste, que considera "mentiras y vilezas".

El ministro ha anunciado esta acción judicial en rueda de prensa tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la compra de mascarillas por parte de Canarias cuando Torres presidía estas islas.

Tras destacar que en este informe no se detecta ninguna actuación ilícita, Torres ha subrayado que quedan en evidencia las "falsedades, mentiras y vilezas" del comisionista investigado en el caso Koldo

"He sufrido un ataque difamatorio, con insidias, con falsedades, con vilezas, de las que se han hecho eco, incluso las han amplificado, partidos políticos", ha recalcado Torres, que ha pedido al PP que pida disculpas.

"En ninguna de sus páginas hay comisiones que yo haya solicitado, ni nadie del Gobierno de Canarias, no hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente", ha recalcado.

En cuanto a los contratos para la adquisición de mascarillas, fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática afirman que "queda acreditado que se actuó correctamente tal y como han avalado la intervención de la Comunidad canaria, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas".

Por su parte, el PP ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso del ministro, tras no convencerles las explicaciones que ha dado este martes el ministro de Política Territorial.

Según ha informado el grupo popular, el ministro debe aclarar por qué medió con los técnicos del Gobierno de Canarias para acelerar el pago de los contratos durante la pandemia y tiene que dar más explicaciones sobre otros aspectos recogidos en el informe de la UCO.

A juicio del PP, ese documento acredita que Torres ha mentido en reiteradas ocasiones en sesiones de control y en las comisiones de investigación del Congreso y del Senado sobre su relación con los integrantes de la trama.

El informe de la UCO

La Guardia Civil expone en su informe -conocido el pasado lunes- que Koldo García había logrado que Torres reclamase unos pagos pendientes, valorado en 7,8 millones de euros, del Gobierno autonómico a una empresa de Víctor de Aldama por la compra de material sanitario. La empresa en cuestión se trata de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.

El informe de la UCO refleja el intercambio de mensajes entre el exasesor de Ábalos y Torres en verano de 2020, además de una cita en un restaurante el 15 de julio.

"Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para el aire", llegó a decir el ahora ministro de Política Territorial.

La UCO señala que Koldo consiguió que el ministro Torres reclamara retrasos en los pagos a una empresa de Aldama Ver más

Según la Guardia Civil, Koldo García habría llegado a hablar con el entonces viceconsejero de Presidencia de Canarias, Antonio Olivera, acerca del pedido de mascarillas, incluso antes de que se adjudicase.

La UCO ha descrito el 'modus operandi': Íñigo Rotaeche, uno de los titulares de Soluciones de Gestión trasladaba a Aldama los problemas con el contrato, y este contactaba con Koldo. El exasesor reclamaba los pagos al viceconsejero canario hasta que finalmente escribió a Torres.

Por su parte, el informe también recoge algunas reticencias presentadas por parte del personal técnico y funcionario sobre el pedido de mascarillas. Una funcionaria llegó señalar que se había dado el visto bueno sin ver la ficha y apuntó a que habían comprado mascarillas más baratas.