Podemos votará a favor del decreto del embargo de armas a Israel

Podemos votará finalmente a favor del decreto del embargo de armas a Israel que se someterá esta tarde a su ratificación en el Congreso después de días alimentando las dudas y criticando el texto aprobado por el Gobierno, que incluye también la prohibición de comerciar con productos de los territorios ocupados por colonos en Palestina.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha comunicado su decisión en un vídeo difundido a los medios: "Vamos a seguir exigiendo un embargo total de armas y la ruptura de todas las relaciones con Israel, y hoy vamos a permitir la convalidación de este real decreto, precisamente porque pensamos que es la mejor forma de que todo el mundo pueda ver que España sigue manteniendo relaciones militares con Israel y que esto no es por ningún voto de ningún grupo en el Parlamento, sino porque el Gobierno ha hecho un embargo fake".

"Podemos no será la excusa del PSOE para no hacer nada y para seguir manteniendo las relaciones militares con Israel. Como llevamos haciendo desde noviembre del 2023, nos vamos a dejar la piel en las calles y en las instituciones para que España rompa todas sus relaciones militares, económicas, tecnológicas, culturales o deportivas con los genocidas. Animamos a la ciudadanía movilizada a seguir organizándose para conseguirlo, también el próximo 15 de octubre en una huelga general en la que tenemos que pararlo todo", ha señalado Belarra.

A la vez, la líder de Podemos ha indicado: "Independientemente de nuestro sentido del voto en esta y en otras iniciativas, la diferencia fundamental entre Podemos y otras fuerzas políticas es que nosotras nunca os vamos a mentir sobre la naturaleza de lo que se está votando".

El voto determinante de Podemos

El voto de Podemos es determinante para que el texto salga adelante esta tarde. La coalición ya tenía amarrados los apoyos del resto de socios, pero corría el riesgo de perder si unían su ‘noes’ los morados, Vox y el Partido Popular (Génova 13 no ha desvelado todavía el sentido concreto de su voto).

A pesar de su rechazo al texto, Podemos ha decidido finalmente dar un sí (aunque hubiera valido una abstención) para no dar un titular a los socialistas. A juicio de Belarra: “Hoy se somete a votación en el Congreso, a propuesta del Gobierno, un embargo fake que no acaba con las dos principales contribuciones de España al genocidio en Palestina: por un lado, la compraventa de armas, y por otro, el tránsito de material militar con destino a Israel. Esto no lo dice solo Podemos, lo dicen también las organizaciones de la sociedad civil y las periodistas especializadas”.

Para la diputada, “el decreto es un coladero por el que se filtra la complicidad de España con los genocidas, como hemos podido comprobar a lo largo de este mes”. “Durante todo este mes el embargo ya ha estado en vigor y en este tiempo los contratos de compra de armas a Israel siguen sin estar cancelados y están en el Portal de Contratación de manera pública, y la sociedad civil ya ha detectado cuatro barcos con material militar y armas con destino a Israel, que están pasando por los puertos españoles”, ha añadido.

“Este decreto, desgraciadamente, no cambia nada respecto a lo que el Gobierno lleva haciendo estos dos años de genocidio: mantener las relaciones armamentísticas con Israel, las más abundantes de nuestra historia, enviar una fragata para que se dé la vuelta en el momento en el que la flotilla más la necesitaba o retrasar la votación de hoy para complacer a la embajada israelí”, ha indicado Podemos.

Bellara ha lamentado a la vez que el PSOE “busca el titular por la fortísima presión social, pero no se atreve a actuar”. “A pesar de nuestra exigencia reiterada de que retiren este real decreto y aprueben un embargo integral y real de armas, el PSOE ha insistido en forzar hoy la votación en el Congreso”, ha remarcado.

A pesar de estas críticas, Podemos se decanta por el sí para “no ser la excusa del PSOE” y para que se vea que España “sigue manteniendo relaciones militares con Israel”