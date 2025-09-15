Vox se abre paso entre las mujeres jóvenes, pero no logra convencer a las jubiladas

Vox celebró su gran fiesta anual este domingo en un deslucido acto —por las destacadas ausencias de los referentes de la ultraderecha internacional— celebrado en Vistalegre que, sin embargo, contó con un amplio público, cifrado en 8.500 asistentes por la organización, que evidencia el tirón electoral del partido de Santiago Abascal. Datos que se reflejan en sondeos como el de 40dB para El País publicado hace unos días, y en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que confirman la tendencia al alza de Vox, sobre todo a costa del Partido Popular. Se trata de votantes insatisfechos con su actual nivel de vida, a los que les resulta difícil llegar a final de mes y que tienen un concepto muy pesimista sobre el futuro.

Si desgranamos los datos por género, las mujeres siguen actuando como dique de contención de Vox frente a un votante más masculinizado. Sin embargo, mientras que solo un 8,6% de las mujeres mayores de 60 años se plantean votar a la extrema derecha —un porcentaje que superaría el 20% en el caso del PP (20,8%) y del PSOE (25,1%)— la imagen cambia cuando se trata de las mujeres jóvenes. En ese caso se apunta una transformación significativa: sube el apoyo entre aquellas están entre los 18 y los 24 años que pasaría del 7% al 20%.

Si comparamos con los datos de 2024 del CIS, el porcentaje de mujeres jóvenes que se plantearían votar a la extrema derecha se ha duplicado prácticamente. El discurso de Vox permea bien entre los más jóvenes, consumidores habituales de redes como TikTok o Instagram, están también más expuestos a la desinformación, un flanco que aprovecha la ultraderecha, que cuenta con una potente red de seguidores. Vox se despliega con más éxito y menos filtros, apuntan los expertos.

Con todo, en términos generales el 30,5% del electorado femenino apuesta más por la izquierda: una de cada tres mujeres metería hoy en la urna la papeleta de Pedro Sánchez o de Yolanda Díaz, lo que supone una diferencia superior en cinco puntos al lo que lograría el bloque del Partido Popular y de Vox en ese segmento. Con todo, ellas son también las más indecisas: el 18,7% de las mujeres no sabe todavía por quién votaría.