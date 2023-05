Díaz lanza una señal a la izquierda este 28M al apoyar a candidaturas rivales para evitar que gane la derecha

La política está lejos de ser una ciencia exacta. Para ejercerla no existen fórmulas matemáticas ni se aplican lógicas universales. Al contrario, un error de cálculo puede ser una victoria. La vicepresidenta Yolanda Díaz quiere sumar —es el nombre que le ha dado a su proyecto político—es consciente de que tiene que hacer equilibrios para que le salgan bien las cuentas. Por ese motivo ha decidido apoyar tanto a los candidatos de Podemos e Izquierda Unida como a los de Más Madrid y Compromís, formaciones a las que aspira a representar con Sumar.

Desde el equipo de la vicepresidenta segunda nunca han escondido que se trata de una campaña complicada —inicialmente preveían que la vicepresidenta tuviera menos presencia— porque rompe con la imagen de unidad que quiere alcanzar de cara a diciembre. Díaz aspira a representar a una quincena de partidos en las generales. Los mismos partidos que, en estos comicios, compiten entre ellos. Por eso ha decidido repartir su presencia en 18 actos— acudirá a 16 ciudades de once comunidades autónomas— en los que coincidirá con candidatos de distinto sino. Un equilibrio complejo en un momento en el que la izquierda afronta un cambio de ciclo.

Díaz es la líder de Unidas Podemos en el Gobierno y es a esa coalición a la que más apoyo dará en este campaña. Los históricos acuerdos entre Podemos e Izquierda Unida —que se presentan unidos en unidos en 10 de las 12 comunidades—facilitan la campaña de la vicepresidenta. Díaz irá a autonomías como Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra, Castilla y León, Andalucía, Comunitat Valenciana, Baleares o Galicia, en las que hay un acuerdo entre ambas fuerzas. No acudirá a Aragón —donde Podemos e IU se presentan por separado— pero sí a Asturias.

Sin embargo, en algunos de esos lugares hay candidaturas en las que no se ha logrado formar una coalición entre Podemos e IU. Es el caso de Rivas-Vaciamadrid, un bastión de Izquierda Unida desde hace décadas. Allí acudirá el 15 de mayo para respaldar a la candidata del partido, Aída Castillejo, que ha logrado conformar una confluencia con Más Madrid y Verdes Equo mientras que Podemos se salió de ese acuerdo a última hora al entender que no se estaba respetando su peso en la negociación. Para compensar, Díaz también acudirá a la ciudad de Alcorcón, que es donde arrancará su campaña el próximo día 10, para arropar al candidato a la alcaldía y líder autonómico de Podemos, Jesús Santos. Los morados se presentan en coalición con IU en la ciudad, gobernada por el PSOE, pero no con Más Madrid.

En la Comunitat Valenciana ha optado por una fórmula similar. La líder de Sumar apoyará al vicepresidente tercero del Govern y candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Generalitat, Héctor Illueca, en un acto en Alicante programado para el 24 de mayo, cuatro días antes de los comicios. Al día siguiente, Díaz participará en un acto organizado por el colectivo Comissió Ciutat-Port en el que participarán el actual alcalde de la ciudad de València, Joan Ribó, de Compromís, y la candidata de Podem a la alcaldía, Pilar Lima.

Pese a que en Cataluña no hay elecciones autonómicas, es la comunidad en la que Díaz más prevé volcarse. De los 18 actos previstos, cuatro serán Cataluña, donde también hará el cierre junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el 26 de mayo. De a continuidad de Colau al frente de la ciudad condal depende parte del proyecto de la vicepresidenta. La dirigente gallega se ha apoyado en los comunes para construir su candidatura y una derrota de la alcaldesa supondría un duro golpe. Fuentes cercanas a Colau apuntan que, en ese caso, la actual alcaldesa podría concurrir como ticket electoral con Díaz en las generales.

¿Un acto de Díaz con Irene Montero o Ione Belarra?

Desde Podemos llevan meses reclamando a la vicepresidenta que haga campaña por sus candidatos y el pasado mes de enero la número tres del partido, Lilith Verstrynge, le envió un borrador del calendario de campaña al jefe de gabinete de Díaz, Josep Vendrell, para tratar de cuadrar agendas con Díaz. Tras conocerse el listado de lugares a los que prevé acudir, en Podemos han optado por el silencio. Ni los morados ni el entorno de la vicepresidenta quieren confirmar si coincidirán en algún acto la líder de Sumar y las principales dirigentes del partido, la secretaria general Ione Belarra y su número dos, Irene Montero. Por contra, sí está confirmada la participación de Alberto Garzón, máximo responsable de Izquierda Unida, en los mítines de Málaga y Pamplona.

Los desencuentros por el peso debe tener Podemos de cara a las generales siguen marcando las relaciones entre el partido y la vicepresidenta. Sin embargo, todas las partes son conscientes de que su futuro pasa por la unidad dadas las particularidades del sistema español. Es decir, apuestan por formar una suerte de alianza de 'conveniencia'. Esa ha sido la tesis sobre la que ha pivotado gran parte de la intervención de la ministra de Igualdad y número dos del partido, Irene Montero y también del antiguo líder del partido, Pablo Iglesias. Iglesias ahora ejerce como "activo mediático" del partido y también tendrá presencia esta campaña, concretamente acudirá a Canarias a arropar a su candidata autonómica, Noemí Santana.

Ambas partes han pactado dejar para después de estos comicios autonómicos y municipales cómo se concretará esa alianza que, por lo pronto, no parece sencilla. Podemos ya ha dejado claro que aboga por que se celebren "primarias abiertas" con el resto de partidos que aspiren a formar parte del proceso. En Izquierda Unida defienden primarias proporcionales, con censo definido y por circunscripciones, mientras que en Compromís rechazan la fórmula planteada por los de Belarra y prefieren que cada partido celebre sus propios procesos internos y negocien después. Los equilibrios de Díaz han arrancado en esta campaña, pero continuarán hasta que finalice todo el proceso.

Parar a la derecha

En el equipo de Díaz admiten que el resultado de los comicios autonómicos será decisivo para el proyecto de la gallega y, por ese motivo, han decidido volcarse en una campaña en la que no habrá ninguna papeleta de Sumar. "Somos conscientes de la importancia de estos comicios para la ciudadanía. En nuestro país, los municipios y las Comunidades Autónomas gestionan en buena medida las competencias asociadas al Estado de Bienestar: las escuelas de nuestros hijos e hijas, los centros de salud, la dependencia y un largo etcétera", explican. Estas mismas fuentes señalan que su principal objetivo es ayudar a las formaciones progresistas "a consolidar gobiernos que han servido para recuperar derechos de la ciudadanía e impulsar candidaturas de confluencia que puedan hacerlo en un futuro próximo".

Así tratan de defenderse de las críticas de algunos dirigentes de Podemos, que opinan que la vicepresidenta segunda podría aprovechar un eventual mal resultado de la formación morada para quitarles peso en la negociación de las generales. "Si la izquierda fracasa, ¿quién levanta sobre ese erial un bonito castillo?", se preguntan en el entorno de Díaz. Para la vicepresidenta segunda la prioridad es que el mapa del 28M no se tiña de azul, un resultado que podría tener su eco seis meses después. "Hay que parar a la derecha. Y eso solo se consigue con la unidad", zanjan.