Así son las portadas de los galardonados en los Premios infoLibre 2025

Aquí puedes ver de cerca los galardones que hemos entregado en la quinta edición de los Premios infoLibre diseñados, como ya es costumbre, por Nico Ordozgoiti. En la gala de 2025, los premios han recaído en la UNRWA, Henar Álvarez, '1936', Martín Caparrós, Óscar Camps y nuestra socia Lourdes Gaitán.
Premio infoLibre 2025 a la UNRWA.
Premio infoLibre 2025 Almudena Grandes a Martín Caparrós.
Premio infoLibre 2025 de Compromiso social a Open Arms.
Premio infoLibre 2025 Marisa Paredes a '1936'.
Premio infoLibre 2025 de Igualdad a Henar Álvarez.
Premio infoLibre 2025 de Librepensador@s a Lourdes Gaitán.