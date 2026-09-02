'Los desvaríos del poder judicial': TintaLibre presenta en Madrid su número de septiembre

El nuevo número de TintaLibre pone el foco en uno de los grandes debates de la actualidad política e institucional: el papel del poder judicial y los interrogantes que suscitan algunas de sus decisiones. Bajo el título A golpe de auto. El poder judicial, la revista reúne análisis y reflexiones sobre la independencia de la Justicia, su relación con los otros poderes del Estado y su impacto en la calidad democrática, con firmas como las de Jesús Maraña, Baltasar Garzón, Jordi Nieva-Fenoll, Aida Torres Pérez o Dolores Delgado.

'Amores tormentosos': TintaLibre presenta en Madrid su especial de verano sobre los matices del amor Ver más

Pero el número de septiembre va más allá de ese eje central. Coincidiendo con el 90º aniversario del asesinato de Federico García Lorca, el premio Cervantes Antonio Gamoneda rinde homenaje al poeta en un texto que reivindica la vigencia de su legado. La revista también dirige la mirada a Afganistán de la mano de Lina Gálvez, que analiza la situación de las mujeres bajo el régimen talibán; acompaña al dramaturgo Juan Mayorga en un singular Camino de Santiago alrededor de un patio carcelario; y cuenta con una nueva pieza de Luz Sánchez-Mellado en la contraportada, que retrata uno de los episodios judiciales que han marcado la actualidad de las últimas semanas.

La presentación del número tendrá lugar el lunes 7 de septiembre, de 19:00 a 20:00 horas, en el Espacio Ronda de Madrid (calle Ronda de Segovia, 50). La mesa estará moderada por Jesús Maraña, director editorial de infoLibre y codirector de TintaLibre, y por Jordi Gracia, el otro codirector de la revista. En el coloquio participarán Lina Gálvez, eurodiputada del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, y Dolores Delgado, fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

El acceso es gratuito, aunque el aforo es limitado. Si eres socia o socio de infoLibre, puedes inscribirte en este enlace. ¡Y si no eres socio, pinchando aquí puedes remediarlo!