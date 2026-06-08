Júlia Salander, PutoMikel o Eduardo Casanova: infoLibre premia el compromiso de los jóvenes con la democracia y la cultura

Y ya van tres. Los Premios Jóvenes infoLibre 2026 presentan su tercera edición en la que, como ya es costumbre, el periódico reconoce y premia a los referentes de una generación que, con su trabajo, están contribuyendo al debate en ámbitos como la cultura o la igualdad hasta el activismo social desde nuevas perspectivas y formatos audiovisuales.

Una noche muy especial para este periódico que se desplaza a Barcelona para que se celebren por primera vez en la Ciudad Condal, reforzando la vocación territorial, plural y descentralizada de nuestro proyecto editorial. Elena Reinés y Daniel Valero “Tigrillo”, columnistas de infoLibre, serán los encargados de conducir la gala desde la Antigua Fábrica Estrella Damm.

Son cinco los galardones que se entregan este año: el Premio Joven a la Igualdad, al Compromiso Social, al Periodismo Comprometido, a la Cultura y a la Creación Audiovisual.

Así, en esta tercera edición, la politóloga, analista de datos y activista digital feminista Júlia Salander recibirá el Premio Joven infoLibre a la Igualdad por su labor divulgativa en torno a los derechos de las mujeres, la lucha contra la desinformación y la construcción de espacios de conversación pública sobre feminismo e igualdad dirigidos especialmente a las nuevas generaciones.

El Premio Joven infoLibre al Compromiso Social será para el director, actor y guionista Eduardo Casanova. infoLibre reconoce una trayectoria marcada por la defensa de la diversidad, la visibilidad de las diferencias y la reivindicación de los derechos de colectivos tradicionalmente alejados de los relatos convencionales. La gala contará además con la presencia del periodista y productor Jordi Évole, impulsor del documental Sidosa, como muestra de apoyo al galardonado.

Por su parte, el periodista, documentalista y creador de contenidos Carles Tamayo recibirá el Premio Joven infoLibre al Periodismo Comprometido. Sus investigaciones sobre sectas, estafas, abusos y redes de manipulación son un referente entre los jóvenes porque ha sabido aunar un periodismo riguroso y de servicio público con todo el potencial de las nuevas plataformas digitales.

En el ámbito cultural, el Premio Joven infoLibre a la Cultura distinguirá al escritor Pol Guasch, una de las voces más destacadas de la literatura contemporánea en catalán y castellano. Su obra explora cuestiones como la identidad, la memoria, los afectos y la construcción de futuros posibles. Guasch demuestra la capacidad de la cultura para abrir preguntas, desafiar certezas y ampliar los límites de la conversación pública.

Finalmente, el Premio Joven infoLibre a la Creación Audiovisual recaerá en Mikel Herrán, conocido por su proyecto divulgativo PutoMikel. A través de formatos digitales innovadores, Herrán ha acercado la historia a nuevas audiencias desde una perspectiva crítica, inclusiva y comprometida. Herrán demuestra a través de su proyecto audiovisual que la cultura y el conocimiento son herramientas imprescindibles para la democracia y el pensamiento.

La edición de 2026 cuenta con el apoyo de la Fundación “la Caixa”, la Generalitat de Catalunya, Aena, Telefónica, Renfe, el Ajuntament de Barcelona, Celebración de los 50 años de España en libertad, Paradores, la AECID y Estrella Damm.