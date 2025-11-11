Jesús Maraña, Premio Pilar Blanco 2025 a la Comunicación Sociolaboral

El periodista y escritor Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, ha sido reconocido con el Premio Pilar Blanco 2025 a la Comunicación Sociolaboral, otorgado por la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo de CCOO de Madrid. El galardón, que también ha distinguido este año a Maruja Torres y a la Unidad de Verificación de RTVE (VerificaRTVE), se entregará el próximo 18 de noviembre a las 18:00 horas en la Sala Margarita Xirgu de Alcalá de Henares.

El jurado ha destacado en Maraña su compromiso constante con las causas laborales y la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, así como su convicción de que los sindicatos son un elemento democratizador, pese a los ataques que sufren desde los sectores más reaccionarios. El periodista aboga, además, por una alianza entre la sociedad civil, los medios independientes de comunicación y las organizaciones sindicales, una idea que ha defendido de forma coherente a lo largo de su trayectoria y que se refleja en la línea editorial de infoLibre, medio en el que ejerce la dirección editorial desde su fundación.

Puedes ver aquí la conferencia de Jesús Maraña en la Fundación Alfonso Martín Escudero Ver más

El jurado también ha reconocido la trayectoria de Maruja Torres, periodista y escritora, por su marcado compromiso social y político y por su firme defensa de una información honesta e independiente, cualidades que la han acompañado a lo largo de una carrera en la que nunca ha rehuido el enfrentamiento cuando se trataba de defender la verdad. Su estilo incisivo, punzante y sarcástico ha sido destacado como una de las señas de identidad de su labor periodística.

Por su parte, la Unidad de Verificación de RTVE, conocida como VerificaRTVE, ha sido premiada por su labor en la lucha contra la desinformación. El jurado ha valorado su trabajo de monitorización, análisis y contraste de informaciones dudosas o falsas, así como la investigación del origen y la difusión de bulos. El equipo de verificación de la radiotelevisión pública ofrece, además, un servicio abierto a la ciudadanía, que puede enviar contenidos y solicitar su comprobación, contribuyendo así a un espacio informativo más riguroso y transparente.

Un galardón con vocación social y cultural

El Premio Pilar Blanco fue creado en 2008 por la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo y CCOO de Madrid para reconocer a los profesionales y medios que contribuyen a divulgar información de interés social y laboral. Toma su nombre de Pilar Blanco, sindicalista y periodista que encarnó la pasión por la lucha de la clase trabajadora y por una comunicación veraz, honesta y comprometida con el bien común. Desde su creación, el galardón distingue a quienes entienden el periodismo como un ejercicio de servicio público y un motor cultural al servicio de la democracia.