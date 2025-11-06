Hay que dejar sin trabajo a ciertas máquinas

También porque solo son cosas y no nos costarán el subsidio de desempleo.

"Desea usted tener una sonrisa..." es todo lo que le he permitido decir a una voz grabada y siempre femenina desde un lugar que quizás no existe, al otro lado del teléfono. Sin hilos, porque- me habría convencido más y mejor la inolvidable de Robert de Niro en El cabo del miedo, una película cuyo título muchos no recordarían si no fuera por aquella palabra de siete letras que comienza por las dos primeras del abecedario castellano, y que pronunció él, mucho más que un actor. También la ha pronunciado recientemente contra Trump, en la lucha necesaria para salvar al planeta del ansia de poder que nace de la alianza entre dinero y violencia con la que construyen el escenario de locos que necesitan para desquiciarnos.

Pero no, hoy quería escribir sobre el acoso que sufrimos por culpa de la publicidad no deseada, que viola cada vez la intimidad de nuestro artilugio más privado. Porque no quiero escuchar voces de las que embelesan ni de las que asustan para venderme cosas que dejan de interesarme desde el momento en que me molestan para ofrecérmelas.

No quiero llamadas desde números que antes de descolgar no me informan de quién paga su precio por funcionar y que después me contarán mentiras, como las que algunos políticos colocan en medios a los que mantienen con publicidad institucional que no cuadra con las audiencias, o desviando financiación ilegal de la que su partido consigue tras cobrar en negro a muchas empresas por los contratos públicos que les adjudican. Y cuyo dinero confían después a los mismos "asesores" que eligió SMI, o Su Majestad Inviolable, que no hay que confundir con el mínimo legal que se paga por trabajar. O Impune, que se ajusta más a la realidad, especialmente tras leer El caso Noos, escrito por el único ex juez en quien está usted pensando.

Generalizan la confusión para quedarse con todo y a nosotros, los miles de millones que somos, convertirnos en máquinas obligadas a decir solo lo que nos ordenen

Resumiendo, escogen la mejor guarida para gestionar los beneficios de sus corrupciones y, si no me cree, escriba en el buscador las palabras “Gürtel Fasana Blanco Balin” y compruebe el nombre del ex SMI que aparece en la pantalla, a quien también podrá encontrar escribiendo MASUFA, un acrónimo que igualmente respeta la legalidad vigente, constitucional, por supuesto.

Por cierto, aún espero que Carmen Calvo informe del día exacto, quizás entre julio de 2021 y abril de 2022, en el que se produjo la consulta de la que informó el 09/05/2022. Sí, señora presidenta del Consejo de Estado, fue cuando supo que SMI/MASUFA actual quería seguir disfrutando del mismo privilegio que su padre, el que le permite cometer cualquier delito de los que sí figuran en el Código Penal para el resto de mortales fichados con el DNI de su "Reino".

Pero yo quería escribir contra la publicidad impertinente y he terminado en territorio del “atado y bien atado”, aunque lo que me preocupa es saber si me he contagiado de la demagogia chulesca de una IDA que, según la IA, tan políticamente correcta siempre, es la “Ingesta Diaria Admisible”, quizás también de “fruta”.... Y ya sabe que me estoy refiriendo a esa presidenta que fue capaz de insultar a los valientes de la Flotilla colando en la misma frase a una ETA que se disolvió hace catorce años, mientras ellos se la jugaban provocando a Netanyahu…. Hasta que cayó en la trampa de secuestrarlos, lo que, por una parte, se ha traducido en un gran descenso del número de asesinados en Gaza y, por otra, en un Trump inventando a toda prisa un “plan de paz” que incluso le ha obligado a “consolar” al genocida con lo del “buen uso" que hizo de las bombas que le estuvo enviando.

Reconozco una vez más que lo que yo quería era enlazar argumentos contra esas llamadas impertinentes que la ley aprobada por el Gobierno no ha impedido, pero si no lo consigo es porque Trump y los suyos están logrando que muchos no sepamos lo que queremos hacer en cada momento.

Generalizan la confusión para quedarse con todo y a nosotros, los miles de millones que somos, convertirnos en máquinas obligadas a decir solo lo que nos ordenen porque, de lo contrario, nos rociarán de mierda lanzada desde el cielo. Y, de repente, tras verlo pilotando un avión disfrazado de King, comprendo el motivo que me ha llevado a hablar de quien aquí es SMI para no tener nunca necesidad de defenderse, y también MASUFA por si en algún momento le interesa dar órdenes para pasar al ataque.

Domingo Sanz es socio de infoLibre.