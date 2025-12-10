El Cervantes acusa a la RAE de vulnerar las directrices del Congreso de la Lengua

El Instituto Cervantes ha acusado este miércoles a la Real Academia Española (RAE) de vulnerar las directrices básicas de la organización del Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE). Algo que sucede después de que el director del Cervantes, Luis García Montero, denunciara el pasado martes que la RAE ha decidido unilateralmente que el próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) se celebre en Panamá. En un comunicado, el Cervantes ha asegurado que la "elección unilateral de Panamá sin el previo conocimiento del Instituto Cervantes vulnera la buena relación entre instituciones".

Según el organismo que preside Montero, la designación de la sede del CILE se consensúa entre el Instituto y la RAE tras una evaluación de las candidaturas presentadas a ambas instituciones y al Gobierno de España, "tal y como indica el punto 5 de las Directrices Básicas para la Organización de los Congresos de la Lengua Española, firmadas en mayo de 2014".

El Cervantes ha agregado que los países aspirantes a albergar el congreso deben formalizar oficialmente su candidatura con una comunicación oficial de su Gobierno al Ejecutivo de España y a las instituciones organizadoras, el Instituto Cervantes y la RAE, "que decidirán de acuerdo con las circunstancias del momento". También ha subrayado que el Cervantes fundó estos congresos en 1997 y que luego, en 2001, se sumaron la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale).

Montero ha acusado a la RAE de utilizar a la Asale, lo que, a su juicio, ha provocado "daños a las relaciones institucionales y culturales con Panamá". "Ante el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos con el Instituto Cervantes, exige a la RAE una rectificación de su actuación y la vuelta a la senda responsable de mutua colaboración", concluye el comunicado.

Un conflicto que viene de lejos

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, no asistió este martes a la reunión anual del Patronato del Cervantes, celebrada en el Palacio de Aranjuez y presidida por los reyes, como expresión de su "malestar" por "la conducta inexplicable" de García Montero, según indicaron a EFE fuentes de la RAE. De acuerdo a estas mismas fuentes, por el mismo motivo tampoco asistieron ni el secretario general de Asale, Francisco Javier Pérez, ni el académico y escritor Luis Mateo Díez, y señalaron que es la primera vez que esto sucedía.

La inasistencia, aseguraron, se comunicó ya hace unos días, aunque fue la misma mañana del martes cuando se conoció el último episodio del enfrentamiento entre los representantes de las máximas instituciones de promoción y estudio del español.

En un desayuno informativo previo a la reunión del Patronato, García Montero había acusado a Muñoz Machado de no contar con el Cervantes para tomar esta decisión, de la que se había enterado "porque se lo comentan otras academias". "No permitimos las ofensas a una institución de Estado como el Cervantes a las que nos tiene acostumbrados el director de la RAE", remarcaba el filólogo.