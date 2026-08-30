La energía solar y la eólica ya son más baratas que los combustibles fósiles. El principal obstáculo para la transición es político: quienes han construido su riqueza sobre el control de la "escasez" se sienten amenazados y usan su poder para proteger sus intereses.

Este es el planteamiento de partida de Here comes the sun. La última oportunidad para el clima y un cambio para la civilización (Capitán Swing, 2026), del activista y ambientalista estadounidense Bill McKibben.

Un ensayo sobre un cambio de época: la transición desde una civilización basada en los combustibles fósiles y el control de la "escasez" hacia un sistema energético sustentado en la abundancia de fuentes renovables, más distribuido, democrático y justo.

McKibben sostiene que la energía solar y la eólica ya son la opción más barata del mercado, y que la tecnología necesaria para un sistema energético limpio existe. El principal freno no es técnico, sino político, marcado por los intereses de la industria fósil.

El libro, que llegará a las librerías el 7 de septiembre y del que infoLibre adelanta en exclusiva un fragmento, plantea esta transición como una oportunidad histórica para limitar los peores efectos del cambio climático, con profundas implicaciones económicas, sociales y geopolíticas.

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Un mundo sutilmente nuevo

Soy lo suficientemente mayor como para haber conocido a Woody Guthrie, pero he ido a su museo en Tulsa y he visto su guitarra, con la frase «esta máquina mata fascistas» escrita sobre la boca. Sí conocí (y admiré) al gran compatriota de Guthrie, Pete Seeger, y lo he visto tocar un banjo con el lema «esta máquina rodea el odio y lo obliga a rendirse».

No voy a hacer afirmaciones tan grandilocuentes sobre estas nuevas máquinas: los paneles solares, las turbinas eólicas de giro lento, las baterías, las bombas de calor, los vehículos eléctricos y las bicicletas eléctricas. Pero quiero sugerir que, probablemente, sean las tecnologías con mayor potencial liberador en nuestro mundo, las que tienen más probabilidades de subvertir la desigualdad caricaturesca y erosionar el privilegio grotesco que domina nuestra sociedad (cabe destacar que Donald Trump prohibió nuevos proyectos eólicos el mismo día en que Elon Musk realizó lo que parecía un saludo nazi). Los paneles solares y los aerogeneradores no nos liberarán automáticamente ni lo harán por sí solos; pero nos permiten al menos imaginar una nueva trayectoria, alejándonos de la dominación que parece asediarnos por todas partes.

En esencia, esto se debe a que la energía que proviene de la superficie es fundamentalmente diferente de la energía que proviene del subsuelo. El carbón, el petróleo y el gas se encuentran en depósitos estrechamente vinculados a los bosques y pantanos del Carbonífero; estos no están distribuidos uniformemente por todo el mundo, y el 80 por ciento de la población mundial vive en países que deben importar combustibles fósiles. Incluso dentro de los países exportadores —Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudí—, los depósitos están geográficamente concentrados, y la riqueza y la energía que producen tienden a quedar en manos de un pequeño grupo. Como señaló Samuel Miller McDonald en su libro Progreso (2024), al comienzo del siglo XIX, el 1% más rico poseía apenas el 8,5% de la riqueza estadounidense; al finalizar el siglo, los más poderosos controlaban el 50 por ciento, «en parte gracias a los combustibles fósiles, que podían concentrarse, controlarse y transformarse fácilmente en capital líquido por una pequeña clase dirigente» (véase el caso de John D. Rockefeller). Esta tendencia ha continuado hasta la actualidad, y en todo el mundo. Como señala McDonald, «debido a la facilidad con que se concentran los combustibles fósiles, a menudo generan regímenes autoritarios». Un petro-Estado tiene «un 50% más de probabilidades de ser autoritario y solo una cuarta parte de probabilidades de transitar hacia un gobierno democrático que un Estado sin petróleo como base económica principal» (véase el caso de Vladímir Putin, el de Mohammed bin Salman y su «sierra para huesos», el de los hermanos Koch). La forma en que hablamos del carbón, el petróleo y el gas ilustra este punto: se acumulan en reservas, como dinero en una bóveda.

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El sol y el viento son universales por definición (y los lugares con menos sol suelen tener más viento). En lugar de estar concentrados, están dispersos: la luz solar llega a todas partes y, aunque algunos lugares son más soleados que otros, hay suficiente en todas partes para lograr el objetivo. Por eso, Alemania y los Países Bajos compiten con Australia en tener la mayor cantidad de energía solar fotovoltaica per cápita, y por eso Massachusetts solo está por detrás de Hawái en esta categoría (Rhode Island supera a Arizona). Esa dispersión solía ser la debilidad de la energía del sol: un barril de petróleo siempre tendrá energía más inmediata que un metro de césped soleado. Pero si tienes dudas sobre la sensatez de nuestras actuales concentraciones de poder político y económico, entonces la dispersión es una virtud, no un defecto.

Es la diferencia entre, por ejemplo, un sistema de información centralizado e internet. Así como la información fluye ahora desde todas las direcciones, también pueden hacerlo los electrones (y aquí la ventaja es que no tenemos electrones sexistas o crueles, racistas o idiotas; los electrones no acosan a la gente ni saben nada de gifs). De hecho, estas nuevas fuentes de energía me parecen un afortunado punto medio: no están tan concentradas como para crear centros de poder inquebrantable ni son tan extensas como para dominar el territorio. Las fábricas capaces de producir paneles solares son complejas y, por el momento, se concentran en China, pero tampoco es ciencia espacial; como la India y Estados Unidos están empezando a demostrar, es perfectamente posible igualar la capacidad china en esta tarea. Y, una vez que tienes paneles, el control empieza a desvanecerse: existen cientos de miles de pequeños contratistas capacitados para instalarlos. Empresas relativamente pequeñas pueden construir parques solares relativamente pequeños; el capital necesario es mucho menor que el requerido para perforar un nuevo yacimiento petrolífero o construir una refinería o un sistema de oleoductos.

Habrá muchos millonarios y multimillonarios gracias a la energía solar y eólica (ya los hay, de hecho). Pero la posibilidad de alcanzar una fortuna como la de Rockefeller es escasa (Elon Musk podría ser la extraña excepción a esta regla, aunque parece que en todo el mundo la gente está encontrando otras alternativas para vehículos eléctricos y baterías desde que adoptó, al menos temporalmente, una postura similar a la de Trump). Pero por cada Musk, en lugares como Alemania y Escandinavia existen miles de iglesias, sindicatos y grupos comunitarios que controlan aerogeneradores o parques solares. Podríamos hacer mucho más para garantizar que estas nuevas tecnologías sean de propiedad pública. Un informe de 2024 del Instituto Transnacional analizó estudios de caso, desde Uruguay hasta el Reino Unido, y concluyó que la transición a las energías renovables es «una oportunidad para reformar el sector eléctrico de modo que priorice la energía verde, la asequibilidad y la equidad. Un sistema público democrático y empoderado podría ser la mejor manera de lograr ese futuro de la mejor manera posible». Así que no resuelve nuestro problema de desigualdad de la noche a la mañana, pero me parece que nos sitúa en una nueva trayectoria.