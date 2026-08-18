El mago Juan Tamariz fallece a los 83 años

El mago Juan Tamariz (Madrid, 1942) ha fallecido por causas naturales a los 83 años de edad en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid esta pasada madrugada, ha informado este martes su familia en redes sociales.

"Estuvo acompañado hasta el último momento por sus hijos y Juan se despidió de este mundo sin sufrir y, como fue siempre su seña de identidad, sonriendo y en paz", asegura una publicación en Instagram del portavoz de la familia.

También su hija Ana Tamariz, directora de la Gran Escuela de Magia en Madrid, se ha despedido "con inmensa tristeza" de su padre, cuyo nombre completo era Juan Manuel Tamariz-Martel Negrón, a quien ha definido como "una persona increíble, muy querida y admirada por todos", ha asegurado en una publicación en Instagram. "Agradecidísima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la Magia que nos regaló", declara.

En su mensaje, Ana Tamariz ha añadido que su recuerdo y "su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros", y da las gracias a todos los magos, amigos y familiares que le han acompañado a lo largo de toda su vida "¡hasta el último día!".

También muestra su agradecimiento a la residencia Ballesol, a los hospitales Clínico y Cruz Roja "y a los chicos de las ambulancias, todos con un corazón enorme".

El carismático mago del 'Tatatachán'

Nacido el 18 de octubre de 1942 —su familia paterna era de Écija (Sevilla)—, Juan Tamariz es el mago por excelencia para toda una generación, pues se hizo muy popular con sus actuaciones en Televisión Española, especialmente en programas como 'Tatatachán' y 'Un, dos, tres', donde encarnó al personaje de Don Estrecho.

Con gran capacidad de comunicación y carisma, creó un nuevo perfil de mago con su chistera, gafas y pelo largo, vistiendo vaqueros y muy alejado del patrón tradicional de ilusionista. Terminaba sus números con el gesto de tocar un violín, cuyo sonido imitaba ("nananianananana..."), acompañado del público, con el que permanentemente interactuaba para dar emoción a sus trucos de cartas y otros elementos novedosos, como sus clásicos conejitos de gomaespuma roja.

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Entre sus espectáculos, 'Magia Potagia' se convirtió en un referente de su repertorio por mezclar humor, misterio e improvisación. Además de actuar, ha sido autor de libros de magia como 'Magia en el bar' y 'La vía mágica'.

Recibió numerosos reconocimientos, como Mago del Año en Estados Unidos en 1993 o la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes.

Estudió cuatro años de Ciencias Físicas, además de dirección de cine, y realizó algunos cortos. Su consagración internacional llegó en 1973, cuando fue campeón del mundo de cartomagia en el Congreso Mundial de París. Estaba considerado uno de los mejores magos del mundo y es un referente para las siguientes generaciones.