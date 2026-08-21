De Benidorm a La Barrosa, LUCYCALYS encuentra en sus raíces las señas de identidad de su primer disco

LUCYCALYS acaba de presentar Del amor y del mar, un EP con el que la artista gaditana da un nuevo paso en una carrera que apenas supera los dos años. Después de ganar el Benidorm Fest y actuar en escenarios de España y México, Lucía Sánchez Manzorro (Chiclana, 2006) reúne en este primer trabajo seis canciones en las que el mar, Andalucía y la libertad se convierten en el hilo conductor que busca transportar al oyente a su universo más personal.

La cantante explica a infoLibre que el objetivo de su EP de debut era construir un viaje sonoro capaz de trasladar al público a espacios abiertos y conectarlo con la sensación de libertad. "Quería que quien escuchara estas canciones sintiera el aire libre, el volver a casa o el reencontrarse con uno mismo", señala. Ese concepto recorre todo el álbum y está presente en temas como Marina, sal marina, cuyo videoclip ha sido dirigido por Miguel Cintas, o La Barrosa, una canción que habla del regreso a los lugares que nos hacen sentir seguros.

Ese vínculo con Cádiz atraviesa todo el proyecto. No en vano, Lucycalys, natural de Chiclana de la Frontera, reconoce que el mar y su tierra forman parte de su identidad tanto personal como artística. "La playa de La Barrosa es mi sitio seguro y quería compartirlo con la gente. Creo que todos necesitamos un lugar donde sentirnos en paz", afirma, y no sorprende, pues, para ella, que mostrar Andalucía en sus canciones también supone reivindicar una forma de entender la vida basada en la calma, el presente y la libertad.

En lo musical, el EP combina flamenco, sonidos tradicionales andaluces, pop y electrónica, una mezcla que la artista todavía prefiere no etiquetar. "Definirnos ahora mismo sería limitarnos", asegura. Aunque admite que continúa buscando la identidad definitiva del proyecto, considera que todas las canciones comparten una misma atmósfera que inevitablemente remite al mar y al sur. En ese proceso creativo ha sido fundamental el trabajo junto al productor Tony Grox, con quien lleva colaborando desde antes de su participación conjunta en el Benidorm Fest: "Trabajar con él es como recibir una clase nueva cada día. Siempre aprendo algo diferente".

El disco también cuenta con colaboraciones de Cris Lora, Pula Prieto y D3llano, músicos que aportan matices distintos sin romper la coherencia del proyecto. A este respecto, LUCYCALYS explica que ninguna de esas canciones nació respondiendo a una estrategia concreta, sino de manera completamente espontánea: "No buscamos un sonido determinado ni pensamos en una colaboración específica. Simplemente nos juntamos en el estudio y las canciones fueron saliendo solas".

Detrás de ese sonido también hay años de formación. La artista recuerda que fue el coro del Conservatorio el que le permitió perder el miedo escénico y descubrir que el escenario podía convertirse en su lugar más seguro. Más recientemente, comenzó a estudiar teatro musical, una educación que espera retomar porque considera que un artista nunca deja de aprender. "Hay que seguir trabajando siempre la voz, la interpretación o la puesta en escena", destaca.

Aunque, Del amor y del mar representa el inicio de una nueva etapa, la cantante reconoce que todo lo vivido durante el último año ha influido directamente, como es natural, en el resultado del EP. Porque ganar el Benidorm Fest con T amaré supuso un punto de inflexión tanto a nivel profesional como creativo: "Antes componía sola en mi habitación y podía tardar un mes en terminar una canción. Ahora he aprendido a crear en equipo y a desenvolverme mucho mejor dentro de un estudio".

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Ese aprendizaje también le ha servido para afrontar nuevas experiencias, como su actuación en la Plaza de Cibeles durante la celebración del Mundial. Aunque el concierto estuvo acompañado de numerosas críticas en redes sociales hacia los artistas participantes, LUCYCALYS prefiere quedarse con el lado positivo, pues para ella “fue una oportunidad enorme”. “Hay críticas constructivas que ayudan a mejorar y otras que, simplemente, hay que aprender a dejar pasar", apostilla.

Ahora que Del amor y del mar ya está publicado, la artista mira hacia delante. Confiesa que le gustaría presentar el EP en una sala de Madrid y comenzar cuanto antes una nueva etapa creativa. De hecho, ya trabaja en las primeras ideas de lo que espera que sea su primer disco de larga duración: "Tengo muchas ganas de volver al estudio y hacer más música. Este EP es solo el principio de todo lo que quiero contar".

Por último, confiesa que si pudiera enviar un mensaje a la Lucía que empezó este camino hace apenas dos años, sería uno muy sencillo: "Que confíe y que haga las cosas de corazón". Un consejo que resume también el espíritu de su EP, un trabajo que convierte sus raíces, el mar y la libertad, en la carta de presentación más completa de una artista que todavía está construyendo su identidad, pero que ya tiene muy claro desde dónde quiere hacerlo.