CaixaBank obtiene un beneficio neto de 4.397 millones de euros en lo que va de año

CaixaBank obtuvo un beneficio neto de 4.397 millones de euros entre enero y septiembre, un 3,5% más respecto al mismo periodo del año pasado, gracias a una intensa actividad comercial en un entorno de tipos de interés contenidos.

La nueva producción de crédito alcanza 61.255 millones en los nueve primeros meses del año, un incremento del 20%, con alzas tanto en hipotecas (39%), empresas (16%) y consumo (12%), según la información remitida por el banco este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El margen de intereses se sitúa en 7.957 millones, un descenso del 4,9% respecto al mismo periodo de 2024, pero recupera una tendencia positiva en el tercer trimestre, con un alza del 1,4% frente al segundo.

Los ingresos por servicios, que incluyen gestión patrimonial, seguros de protección y comisiones bancarias, crecen un 5,7%, hasta 3.883 millones en el periodo, mientras que el margen bruto cerró septiembre en 12.118 millones, un incremento del 2,8% interanual.

"Avanzamos con fuerza en línea con nuestros dos grandes ejes estratégicos, el crecimiento sostenido de la actividad y la transformación del grupo, mediante la adopción de tecnologías innovadoras que potencian nuestra actividad comercial y mejoran el servicio al cliente", ha afirmado el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

El resultado continúa condicionado por la contabilización del impuesto a la banca sobre el margen de intereses y comisiones.

En 2024, el gravamen se registró íntegramente en el primer trimestre, mientras que en 2025 se reparte de forma lineal por trimestres.

Dividendo de 1.181 millones

El banco ha anunciado hoy que el consejo de administración ha aprobado la distribución de un dividendo a cuenta por un importe de 1.181 millones (16,79 céntimos brutos por acción), que se pagará en noviembre.

El plan de retribución al accionista para este ejercicio contempla una distribución de entre el 50% y el 60% del beneficio neto consolidado a abonar en dos pagos: un dividendo a cuenta por importe de entre el 30% y el 40% de las ganancias del primer semestre y uno complementario a abonar en abril de 2026.

De acuerdo con ese plan, el consejo ha respaldado un pago a cuenta en noviembre del 40% del beneficio de los seis primeros meses del año.

Rentabilidad y dinámica comercial

La rentabilidad ROE, que mide el beneficio neto generado respecto al capital propio, se sitúa en el 15,2%, por encima del 14,4% de septiembre de 2024, mientras que la ratio de eficiencia es del 39,2%.

Con una intensa dinámica comercial entre enero y septiembre, el volumen de negocio (1,09 billones) mantiene una tendencia al alza y crece un 6,8% en tasa interanual.

Los recursos de clientes alcanzaron 720.242 millones, un 6,9% más respecto a un año antes, y los activos bajo gestión suben un 9,8% interanual, hasta 195.547 millones, por la favorable evolución de los mercados y de las aportaciones de los clientes.

La cartera de crédito sano continúa impulsada por el aumento de la demanda, con un incremento del 6,7% interanual, hasta 367.874 millones, con una "muy positiva evolución de la nueva producción tanto a empresas como a familias", subraya CaixaBank.

En el caso de los préstamos para adquisición de vivienda, la nueva producción alcanza 14.409 millones, con un 93% de las hipotecas constituidas a tipo fijo.

Contención de la morosidad

El saldo de morosos cae en 889 millones en lo que va de año "tras una gestión activa de la mora que incluye venta de carteras", y la ratio de morosidad se sitúa en el 2,3%. Los fondos para insolvencias cierran el periodo en 6.695 millones y la ratio de cobertura mejora hasta el 72%.

La ratio de capital de máxima calidad sobre activos ponderados por riesgo (CET1) se sitúa en el 12,4%, teniendo en cuenta el impacto extraordinario de la entrada en vigor de la normativa CRR3 (Basilea IV) y el séptimo programa de recompra de acciones anunciado.