La actriz Elisa Mouliaá declara que no quiso calumniar a Errejón ni fugarse de la justicia

La actriz Elisa Mouliaá ha negado ante el juez Arturo Zamarriego que quisiera calumniar al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, que presentó una querella contra ella por haber dicho que él extorsionó a testigos en la causa en la que el político está acusado de agredirla sexualmente, informa EFE.

Igualmente Mouliaá ha asegurado que no tenía intención de sustraerse a la actuación judicial del magistrado, que ordenó la semana pasada su detención tras no comparecer el día 15 por tercera vez para declarar en esta causa.

La actriz alegó en las dos primeras ocasiones que estaba de baja y que no debía coincidir con Íñigo Errejón en el Juzgado y en la tercera citación, el día 15, comunicó que estaba trabajando en Emiratos Árabes.

Finalmente, Elisa Mouliaá se ha presentado voluntariamente en la mañana de este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid para declarar por la querella por supuestas calumnias a Errejón, cuya abogada ha pedido al juez que la obligue a comparecer cada quince días en la sede judicial al considerar que ha tenido una actitud de obstrucción a la Justicia.

A su salida de la sede de los juzgados de Madrid Elisa Mouliaá ha explicado que ha decidido acudir "de forma voluntaria", para lo cual ha dicho que ha tenido que cancelar un contrato de trabajo, y ha lamentado el, a su juicio, "trato tan desproporcionado" que ha sufrido tras acreditar una baja médica y un viaje de trabajo y ha insistido en que nunca quiso obstruir la acción de la justicia.

"Al fin y al cabo esta querella es por haber puesto dos tuits en los que acusaba a Errejón de haber amañado la declaración de dos testigos" –en la causa por agresión sexual– porque en ese momento yo pensaba que fue así", ha manifestado.

Y ha abundado: "Vi un vídeo de la declaración de un testigo diciendo que había estado hablando con Errejón y que le había preguntado cuál era el plan". Pero ha reconocido que se pudo haber confundido.

Mouliaá ha estimado que está siendo víctima de "una persecución" por haber denunciado "a una persona con poder" y ha aclarado en referencia a Errejón: "Yo no he destrozado la carrera de nadie, él dimitió antes de que yo hablara por unas denuncias previas y lo único que he hecho ha sido proteger a las mujeres y hacer el bien común por deber moral".

El juez que investiga a Mouliaá por calumnias contra Errejón ordena su detención tras no acudir al juzgado Ver más

Por ello ha insistido en que es objeto de una investigación a su juicio desproporcionada. "Es un castigo a la víctima por haber denunciado al sistema y a un poderoso, lo que supone la domesticación al final de las mujeres para que no denuncien a sus acosadores, para que nos quedemos en casa calladas, para que tengamos miedo y para que no salgamos a la palestra", ha dicho.

"Y no me he presentado hasta hoy como no se ha presentado tampoco el novio de Ayuso, al que le han aplazado la declaración más de cuatro veces", ha puesto como ejemplo.

En todo caso ha dicho que ha pedido disculpas al juez por no haber comparecido los días en los que fue citada.