Trump garantiza a los europeos que sólo Zelenski negociará posibles cesiones territoriales

El presidente francés, Emmanuel Macron, explicó este lunes, después de una videoconferencia entre líderes europeos y Donald Trump, que el presidente estadounidense les ha garantizado que sólo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, negociará eventuales cesiones territoriales de su país a Rusia, según informa EFE.

"Las cuestiones territoriales que conciernen a Ucrania solo serán negociadas por el presidente ucraniano", dijo Macron, reiterando que esa es la posición de los aliados de Kiev, en la que ha coincidido también claramente con el presidente estadounidense, que el próximo viernes recibe en Alaska al presidente ruso, Vládimir Putin.

En declaraciones a la prensa junto al presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, desde su residencia oficial de vacaciones del fuerte de Brégançon (sur de Francia), Macron indicó que Trump ha hecho hincapié en que el objetivo de esa reunión será obtener un alto el fuego.

"Nosotros apoyamos esta iniciativa junto con nuevos intercambios de prisioneros y la liberación de niños", dijo el presidente francés, que también contó que Trump había coincidido con los europeos en que si hay concesiones territoriales, Ucrania debe obtener garantías de seguridad, en las que no participará la Alianza Atlántica, pero sí Estados Unidos.

"La OTAN no debe formar parte de esas garantías de seguridad", resaltó, porque es algo a lo que se opone frontalmente Rusia, pero sí lo harán "Estados Unidos y todos los aliados (de Ucrania) que estaban dispuestos".

Por último, el líder francés indicó que Trump va a intentar que, después de la cumbre en Alaska el viernes, se pueda organizar una futura reunión trilateral entre él, Zelenski y Putin.

"Esperamos que pueda celebrarse en Europa, en un país neutral que sea aceptado por todas las partes. En cualquier caso, en mi opinión, considero que esta reunión es un punto muy importante", precisó el presidente francés.

Costa reiteró la importancia de los mismos mensajes de Trump destacados por Macron, y mostró su esperanza de que en esas condiciones, la reunión del viernes sea un "éxito".

El presidente del Consejo Europeo celebró, por tanto, que Estados Unidos estén dispuestos a compartir con Europa y otros aliados los esfuerzos para dar garantías de seguridad a Ucrania.

Consultados sobre si los aliados intentarán imponer que, para que haya negociaciones de paz, Rusia cese los ataques a Ucrania, tanto Macron como Costa hicieron hincapié en que, a pesar de su desventaja inicial y de la ofensiva rusa de los últimos días, hasta ahora los ucranianos han sabido en buena parte contener la invasión.

"Hace tres años y medio los rusos estaban a las puertas de Kiev", recordó Costa.

La reunión con Trump era la más importante de las tres videoconferencias que tenían programadas este miércoles los países aliados de Kiev, y que el propio Zelenski ha seguido desde Berlín, hasta donde viajó para dar un claro mensaje de unidad de cara a la histórica cumbre de Alaska, que se celebrará sin los europeos ni los ucranianos.

Antes de esa videollamada habían sido solo los socios europeos y Zelenski los que habían conversado. Y tras el intercambio con Trump, había una tercera videoconferencia de los países de la llamada 'coalición de voluntarios', que son todos los Estados que han manifestado su disposición a apoyar una paz con garantías de seguridad para Ucrania, incluido mediante el despliegue de tropas. Son sobre todo países europeos, pero también otros aliados, como Canadá.