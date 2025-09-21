A menos de dos meses de las elecciones municipales en Nueva York, los multimillonarios de la capital financiera y ciudad más grande del país (más de 8 millones de habitantes) han entrado en pánico. Su nerviosismo se explica por el temor de que el 4 de noviembre gane el joven candidato demócrata Zohran Mamdani, demasiado “socialista” o “comunista” para su gusto, debido a su voluntad de aumentar los impuestos sobre las rentas más altas y las empresas para financiar sus programas sociales.

Según The New York Times, el lunes 8 de septiembre dio la voz de alarma la pareja formada por Jeff Blau, el principal promotor inmobiliario de la ciudad, y su mujer, Lisa, inversora. Ambos enviaron un email a su círculo para pedir apoyo a Andrew Cuomo, de 67 años, exgobernador (e hijo de un gobernador) del Estado de Nueva York, desafortunado rival de Mamdani en las primarias demócratas de junio y ahora candidato independiente.

“Lamentamos el retraso en este anuncio, pero no hay tiempo que perder en discusiones o vacilaciones”, explica el email, citado por el diario neoyorquino. “Debemos actuar con decisión para asegurarnos de que el próximo alcalde de Nueva York sea Andrew Cuomo”. El único, según el texto, “que tiene la experiencia, el apoyo y el carisma necesarios para derrotar a Zohran Mamdani”.

Enviado el lunes por la noche, el correo electrónico convocaba de improviso a sus destinatarios a una reunión con Cuomo al día siguiente en Manhattan. Según el periódico, participaron en ella las personalidades más ricas del sector inmobiliario. Su objetivo es obligar al alcalde saliente, Eric Adams, de 65 años, exdemócrata que también se presenta como independiente, a retirarse, para permitir que Cuomo se enfrente a quien este grupo considera la amenaza número uno, el favorito Zohran Mamdani.

Donald Trump también está maniobrando. Uno de sus emisarios, Steve Witkoff, normalmente comprometido en todos los frentes diplomáticos, se reunió con Eric Adams y le habría ofrecido un puesto de embajador en Arabia Saudita. Pero el plan no parece haber prosperado. En una rueda de prensa, Adams indicó que seguía en la carrera: “Soy el único que puede derrotar a Mamdani”, llegó a afirmar.

El coste de la vida, en el centro de la campaña

Durante un mitin junto a Bernie Sanders, Zohran Mamdani, que se convertiría en el primer alcalde musulmán de Nueva York si resultara elegido, respondió a todos estos intentos de impedirle el paso: “La ciudad de Nueva York no está en venta para los multimillonarios que financian a Donald Trump. No está en venta para empresas como DoorDash [compañía de reparto a domicilio que en mayo contribuyó con un millón de dólares a la campaña de Cuomo, mientras que Mamdani quiere regular el sector, ndr]. No está en venta para políticos corruptos como Andrew Cuomo”.

Ante la famosa periodista de la CBS Marcia Kramer, dijo que quería convencer a los empresarios de que “hacer asequible la ciudad más cara de Estados Unidos” beneficiaría a todos, especialmente a los más jóvenes, y que “muchas de las empresas más innovadoras de esta ciudad solo pueden innovar si atraen talento, talento joven que realmente pueda vivir aquí”. “Porque lo que escuchamos de muchos jóvenes”, continuó, “es que el costo de la vivienda, los servicios de guardería e incluso el transporte público es tal que deben recurrir a otras ciudades”.

El candidato demócrata considera que la policía dedica demasiado tiempo a gestionar incidentes que deberían corresponder a los trabajadores sociales

Mamdani también se ha distanciado de algunas de sus posiciones anteriores, en particular la de reducir los presupuestos destinados a la policía. “No está en consonancia con la campaña que estamos llevando a cabo”, dijo, reconociendo que ha cambiado de opinión. Ahora aboga por la creación de un Departamento de Seguridad Local que se encargaría de aplicar su visión de la seguridad pública, en particular en el transporte público, y al que querría dotar de un presupuesto de 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros).

Su objetivo, según explicó el 12 de septiembre durante un encuentro en la escuela de periodismo de la Universidad de Columbia, es “desplegar equipos de trabajadores sociales especializados en salud mental en las cien estaciones de metro donde son más frecuentes las crisis de salud mental y el fenómeno de las personas sin hogar”.

El candidato demócrata considera que los policías dedican demasiado tiempo a gestionar incidentes que deberían corresponder a los trabajadores sociales. “Así, nos encontramos con que la policía responde a 200.000 llamadas al año relacionadas con la salud mental, lo que no puede disociarse del hecho de que los tiempos de respuesta han aumentado un 20% en los últimos años, con una duración media que ahora se acerca a los dieciséis minutos”, subrayó. También destacó ejemplos de programas implantados en otras ciudades americanas, como Baltimore (Maryland), para intentar combatir la violencia.

Por una Copa del Mundo de fútbol más barata

Mamdani sigue llevando a cabo una activa campaña en las redes sociales, centrada en los problemas cotidianos. Ha lanzado una petición para reclamar unas entradas más asequibles de cara a la Copa del Mundo de 2026, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá. Nueva York acogerá ocho partidos del Mundial, entre ellos la final, pero, según él, muchos neoyorquinos no podrán disfrutarlos debido a las tarifas establecidas por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

En una entrevista concedida a The Guardian, el candidato afirma estar “desde hace mucho tiempo muy preocupado por el hecho de que los supuestos defensores del fútbol hayan optado repetidamente por anteponer los beneficios económicos en detrimento de las personas que aman este deporte”. Y añade: “Mis reivindicaciones no son más que volver a lo que la FIFA hizo en anteriores Copas del Mundo. Lo que vemos con la Copa del Mundo aquí en Estados Unidos, México y Canadá es su voluntad de aumentar sus ingresos en casi un 400% con respecto a Catar”.

Frente a él, los demás candidatos, Andrew Cuomo, Eric Adams y el republicano Curtis Sliwa, parecen tenerlo muy difícil. Su única estrategia es atacar sin descanso a Zohran Mamdani y pedirle cuentas por sus declaraciones pasadas sobre la policía o Israel.

Mamdani denuncia el genocidio que se está produciendo en Gaza y promete detener a Benjamin Netanyahu si va a Nueva York, sobre el que pesa una orden de detención del Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes contra la humanidad. Adams y Cuomo lo tildan de antisemita y simpatizante de los terroristas, pensando que así conquistarán parte del voto judío en una ciudad donde vive la primera comunidad judía de la diáspora (con cerca de 2 millones de personas).

La gobernadora de Nueva York le brinda su apoyo

Pero todos esos ataques no surten mucho efecto. Incluso sitúan a su adversario en el centro de la campaña. Al mismo tiempo, Zohran Mamdani ha recibido un apoyo importante. Dos meses después de las primarias de junio, la gobernadora demócrata del Estado de Nueva York, Kathy Hochul, una figura del aparato demócrata, finalmente anunció que pedirá votar por él.

“En los últimos meses, he mantenido conversaciones francas con él. Hemos tenido desacuerdos”, escribió en The New York Times. “Pero durante nuestras conversaciones, he oído a un líder que comparte mi compromiso con un Nueva York en el que los niños puedan crecer seguros en sus barrios y en el que todas las familias tengan oportunidades. He oído a un líder que se esfuerza por hacer que Nueva York sea asequible, un objetivo que apoyo con entusiasmo”.

La gobernadora también destaca que ha quedado satisfecha con sus prioridades, como la financiación de la policía o la lucha contra el antisemitismo: “Me alegra ver que se ha reunido con líderes judíos de la ciudad, escuchando sus preocupaciones y respondiendo directamente a ellas”. Por último, considera indispensable contar con un alcalde que no ceda “ni un ápice de terreno al presidente Trump”, “habida cuenta de las políticas odiosas y destructivas que emanan cada día de Washington”.

En respuesta a ese apoyo, Donald Trump denunció el lunes 15 de septiembre “un acontecimiento bastante impactante y una muy mala noticia para la ciudad de Nueva York”. El viernes anterior, en el plató de Fox News, tuvo que reconocer que Mamdani “parecía estar a punto de ganar”. “Es una rebelión, también es una rebelión contra los malos candidatos”, añadió. Y le puso un nuevo apodo: “mi pequeño comunista”.

Trump quiere reclamar 15.000 millones de dólares a 'The New York Times'

El presidente de los Estados Unidos anunció el lunes 15 de septiembre que demandaría a The New York Times por difamación, reclamando al diario 15.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. “The New York Times se ha permitido mentir, calumniarme y difamarme durante demasiado tiempo, ¡y eso se va a acabar YA!”, escribió Donald Trump en su plataforma Truth Social, añadiendo que el caso se juzgaría en Florida. “Hoy tengo el gran honor de presentar una demanda por difamación y calumnia por valor de 15.000 millones de dólares contra The New York Times”, afirmó. (*)

En su mensaje, el presidente califica al diario como “uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia del país”. Le reprocha ser “un auténtico portavoz del Partido Demócrata de izquierda radical” y haber apoyado a Kamala Harris durante la última campaña presidencial. The New York Times “lleva décadas en contra de vuestro presidente favorito (¡YO!), mi familia y mis negocios”, escribe.

Donald Trump no es nuevo en las demandas contra los medios de comunicación que considera hostiles. En julio, reclamó al menos 10.000 millones de dólares por difamación al Wall Street Journal tras la publicación de un artículo en el que se le atribuía una carta obscena dirigida al financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La revolución Mamdani: muerte a la gerontocracia demócrata para plantar cara al trumpismo Ver más

(*) En la tarde del viernes 19 de septiembre, un juez de Tampa desestimó la demanda de Trump contra el periódico, si bien dio la opción al demandante de volver a presentarla en un plazo de 28 días, siempre y cuando ocupe menos de 40 folios (la desestimada contaba con 85 páginas).

Traducción de Miguel López