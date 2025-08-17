España sigue en llamas: 120.000 hectáreas arrasadas, evacuaciones y un pacto de Estado

El noroeste de España continúa enfrentando la grave crisis de incendios forestales, obligando a evacuaciones y confinamientos en múltiples localidades de Castilla y León, Extremadura, Galicia y Asturias. En Extremadura, el incendio de Jarilla, que lleva seis días activo y ha quemado 9.000 hectáreas, amenaza a municipios como Hervás y Gargantilla, con miles de personas evacuadas.

Mientras tanto, los fuegos han calcinado más de 50.000 hectáreas en Galicia, concentrándose en Ourense, Asturias también lucha contra doce incendios activos, y en Zamora se investigan fuegos intencionados que han obligado a evacuar zonas como Cubo de Benavente.

La gravedad de la situación ha conducido a que Pedro Sánchez proponga un gran pacto de Estado para la emergencia climática. Además, España ha aceptado ayuda internacional a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, con medios enviados por Países Bajos, Alemania, Francia, Italia y Eslovaquia.

Más de 50.000 hectáreas quemadas y hasta 13 incendios activos en Galicia

En Galicia, los incendios activos han calcinado más de 50.000 hectáreas, concentrándose principalmente en Ourense, la provincia más afectada, donde se han reactivado varios fuegos en las últimas horas. Actualmente, hay trece incendios activos, y la situación 2 de emergencia sigue vigente en la mayoría de la provincia, salvo en Agolada (Pontevedra), donde se han quemado 400 hectáreas.

Se han estabilizado los incendios de O Saviñao-Chave (Lugo, 60 ha) y Cervantes-Vilarello (Lugo, 150 ha), mientras que permanecen activos los de Muxía, Montederramo-Paredes y Dozón-O Castro, con 23, 120 y 400 hectáreas afectadas, respectivamente. Están controlados los fuegos de Toques-San Martiño de Oleiros, A Fonsagrada-Monteseiro, Verín-Mourazos y A Estrada-Souto.

En Ourense, el incendio más grande se registra en Chandrexa de Queixa, donde se han unido los focos de Requeixo, Parafita y Vilariño de Conso-Mormentelos, afectando también a Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza, con 17.500 hectáreas arrasadas y el confinamiento de más de 20 municipios.

Paralelamente, la Guardia Civil ha detenido a dos personas por presunta relación con los incendios: un hombre de 61 años de Petín por un delito de incendio en los días 13 y 16, y una mujer de 81 años de Ourense por dos conatos en Celanova. Las diligencias se han remitido al juzgado de O Barco de Valdeorras, todavía en situación crítica por los fuegos.

Evacuados tres pueblos de Palencia y un nuevo incendio intencionado en Zamora

Las localidades palentinas de Villalba de Guardo, Fresno del Río y Mantinos han sido evacuadas preventivamente debido al incendio forestal de Canalejas (Almanza), activo desde ayer en la provincia de León, que también ha obligado a confinar Guardo, con más de 5.500 habitantes. Los evacuados, más de 550 personas, están siendo trasladados al pabellón polideportivo de Saldaña, mientras que el ayuntamiento valora habilitar el colegio Villa y Tierra. Protección Civil ha pedido a los vecinos de Guardo que permanezcan en casa y eviten el monte y caminos.

Por otro lado, en Zamora, se ha declarado de forma intencionada un incendio en Cubo de Benavente, en un pinar que se había salvado del fuego de Molezuelas de la Carballeda, que afectó a 31.500 hectáreas y causó dos muertes. Este nuevo incendio desvía recursos de otros fuegos activos en la provincia, especialmente en la Alta Sanabria y en Porto, donde trabajan medios aéreos y terrestres para perimetrar la zona. En Porto, el incendio se encuentra especialmente activo en su flanco derecho y la cabeza del fuego, mientras que el izquierdo, próximo al río Bibey, está más controlado.

Asturias registra 12 incendios forestales

El Principado de Asturias registra 12 incendios forestales, de los cuales 6 están activos, 4 controlados y 2 estabilizados. Contra ellos actúa un amplio dispositivo compuesto por bomberos, UME, brigadas forestales, agentes medioambientales, una brigada helitransportada de Castilla-La Mancha y medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Los fuegos activos se concentran en Degaña, Bezanes, Taranes, Camarmeña, Villamarcel/Faedo, Genestoso y Somiedo, este último derivado del incendio leonés de Orallo. Los controlados se encuentran en Cangas del Narcea y Coaña, mientras que los estabilizados afectan a Villanueva de Oscos y Ponga.

El incendio de Jarilla mantiene a Extremadura en máxima alerta con evacuaciones y confinamientos

El incendio de Jarilla, que cumple seis días y ha arrasado 9.000 hectáreas, mantiene en máxima alerta a Extremadura debido a su descontrol y aproximación al provincial de Salamanca. Ante esta situación, la Junta de Extremadura ha activado medidas de protección civil y seguridad ciudadana, con la evacuación de Gargantilla y Hervás, que cuenta con más de 4.000 habitantes. Además, se ha procedido a la evacuación urgente de la localidad de Rebollar y se mantienen bajo confinamiento los municipios de Casas del Monte y Segura de León, garantizando la seguridad de los vecinos en coordinación con los servicios de emergencia.

Doce carreteras cortadas al tráfico y suspendida la línea de alta velocidad Madrid - Galicia

Doce carreteras permanecen cortadas por los incendios, incluyendo las nacionales N-621 en León y N-525 en Ourense, ambas en ambos sentidos. Además, diez vías secundarias se ven afectadas en Asturias, Castilla y León, Extremadura y Galicia, como la CO-4 en Covadonga (Asturias), la LE-164 y LE-2703 en León, y la ZA-102 y ZA-P-1405 en Zamora.

Por otro lado, la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia por alta velocidad seguirá interrumpida durante este domingo dada la situación de los incendios en la provincia de Ourense, según informa Adif en la red social X.

Pedro Sánchez propone un gran pacto de Estado para mitigar la emergencia climática

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este domingo a facilitar todos los recursos necesarios a las comunidades autónomas para extinguir los incendios que asolan España y ha propuesto un gran pacto de Estado para mitigar la emergencia climática que deje fuera la lucha partidista.

En una declaración tras visitar las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense, Sánchez ha señalado que hay que mejorar las capacidades para luchar contra los fuegos por el agravamiento de los efectos de la emergencia climática.

El líder del Ejecutivo, que ha estado acompañado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apuntado que el pacto que propone interpela a todas las administraciones públicas, pero también a los grupos parlamentarios, a empresas, sindicatos y toda la sociedad civil.

Ha remarcado que la respuesta a los incendios que afectan a España se va dar y, después de extinguirlos y de abordar la reconstrucción, habrá que hacer una reflexión de fondo sobre una estrategia que anticipe una mejor respuesta, más garantista, lo que exige ese gran pacto de Estado.

A esta propuesta se suma el ofrecimiento de Países Bajos, Alemania, Francia, Italia y Eslovaquia para sumarse a la lucha contra los 19 incendios en nivel 2 de riesgo (alto) que asolan el país.